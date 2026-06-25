El Gobierno nombró a 46 jueces y dejó afuera a la jueza Verónica Michelli

El gobierno nacional de Javier Milei avanzó en el nombramiento de jueces nacionales y federales al publicar en el Boletín Oficial la designación de 46 magistrados y enviar al Senado de la Nación los pliegos de 21 nuevos postulantes.

Con la firma de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo decretó la designación de 46 jueces, cuatro conjueces, cuatro defensores oficiales y un fiscal, en su mayoría para los fueros civil y penal. Ahora resta que los magistrados juren ante las Cámaras de sus tribunales para asumir formalmente sus cargos.

Entre las designaciones quedó excluida María Verónica Michelli, aprobada previamente por el Senado para integrar un Tribunal Oral Federal de La Plata. El gobierno objetó su nombramiento por ser familiar de Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación conocido por sus investigaciones contra el Ejecutivo. Desde el Ministerio de Justicia argumentan además que el tribunal aún no está habilitado para funcionar, lo que ha servido para postergar su incorporación.

En paralelo a estas designaciones, el Ministerio de Justicia remitió al Senado los pliegos de 21 candidatos para jueces, fiscales y defensores oficiales. De este modo, suman ya 170 las propuestas enviadas para integrar el Poder Judicial en los últimos cuatro meses.

La mayoría de los nuevos magistrados designados corresponden a los fueros civil y criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires, cuyo fuero penal se encontraba al borde del colapso por casi un 50% de vacantes. Entre los nombramientos destacan cuatro jueces para la Cámara Civil –Lucila Córdoba, Osvaldo Pitrau, Samanta Biscardi y Paula Castro–, ocho magistrados de primera instancia y cuatro conjueces para dicha Cámara.

En el ámbito penal, Nicolás Grappasonno fue designado en la Cámara Nacional de Casación Penal, mientras que Santiago Quian Zavalía y Yamile Bernan asumirán como integrantes de la Cámara del Crimen. Se suman además trece nombramientos para juzgados de primera instancia, tribunales orales y el fuero de menores.

Los nombramientos se completan con jueces para la justicia federal en Formosa, Mendoza, San Martín, Bariloche, Neuquén, La Plata y Salta, así como para los fueros de Seguridad Social, Comercial y Ejecuciones Fiscales.

En el fuero Penal Económico, Federico Novello fue nombrado juez del Tribunal Oral 2 y Juan Moldes quedó a cargo de la Fiscalía 1 de primera instancia.

Todos los designados fueron entrevistados en la Comisión de Acuerdos del Senado y luego aprobados en el pleno de la Cámara. El mismo procedimiento deberán atravesar los 21 postulados pendientes de tratarse. Además, el Senado tiene otros pliegos remitidos por el gobierno de Milei aún sin resolver.