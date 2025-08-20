El Gobierno nacional habilita la libre circulación de camiones bitrenes en todo el país

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1196/2025 y permitirá la circulación sin restricciones horarias, salvo en tramos con riesgo vial. También se simplifican los trámites administrativos para todas las categorías.

A través de la Resolución 1196/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la implementación de la libre circulación de camiones bitrenes en todo el territorio argentino. La normativa elimina restricciones horarias para estos vehículos, salvo en aquellos tramos donde se detecten riesgos para la seguridad vial. En esos casos puntuales, la circulación estará sujeta a autorización previa.

La medida fue impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y apunta a modernizar el sistema logístico nacional, simplificando procesos y eliminando trabas burocráticas. Uno de los principales cambios es la igualdad en el tratamiento administrativo para todas las categorías de bitrenes, eliminando especialmente los trámites adicionales para la categoría 3, que implicaban demoras de hasta 90 días.

Según el comunicado oficial, la resolución “adapta la normativa a un esquema más simple y flexible, alineado con las necesidades de la logística actual. Mejora la previsibilidad normativa y reduce las cargas administrativas que obstaculizan el proceso productivo del país”.

¿Qué son los bitrenes?

Los bitrenes son vehículos de carga articulados, conformados por un camión tractor y dos remolques unidos mediante un plato de enganche. Entre sus beneficios, se destacan:

Mayor capacidad de carga (hasta un 75% más que un camión convencional).

Reducción de costos logísticos para industrias y empresas.

Mayor seguridad operativa.

Disminución de emisiones de carbono por viaje realizado.