El Gobierno Milei mantiene el subsidio al gas en el 75% para los usuarios de menores ingresos durante junio

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación estableció, mediante la Resolución 121/26, la extensión durante el mes de junio de 2026 de la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Con esta medida, el subsidio total al gas natural para los beneficiarios del SEF se mantiene en el 75%: el 50% de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más el 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución. En el caso de la energía eléctrica, la bonificación extraordinaria se eleva al 11,97% para junio, lo que lleva el subsidio al 62% del consumo base.

La bonificación extraordinaria es un instrumento de política pública que permite a la Secretaría de Energía proteger a los sectores más vulnerables ante cambios bruscos de precios. La Secretaría de Energía evalúa periódicamente las necesidades de los usuarios y calibra las bonificaciones extraordinarias en función de esa evaluación, en el marco del principio de gradualidad y previsibilidad que orienta el régimen SEF.

La medida alcanza a todos los usuarios residenciales inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) — hogares con ingresos de hasta 3 canastas básicas totales — y a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro, sobre la totalidad de su consumo.

El SEF fue creado por el Decreto 943/25 para reemplazar un esquema de subsidios generalizados que no distinguía ingresos, por un sistema focalizado en los sectores vulnerables. Desde su implementación, el régimen garantiza que los hogares de menores recursos reciban protección efectiva en su factura energética, mientras el Estado administra los recursos de forma sostenible.

(argentina.gob.ar)