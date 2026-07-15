El Gobierno llama a licitación para buscar petróleo frente a la Costa Atlántica

El Gobierno de Javier Milei ha instruido a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía a convocar una licitación internacional para otorgar un permiso de exploración de gas y petróleo en el Mar Argentino, frente a la costa de la provincia de Buenos Aires.

El concurso público se realizará para la zona denominada Cuenca Argentina Norte 200, a raíz de una manifestación de interés presentada por la compañía británica Challenger Energy Group. Esta petrolera junior fue adquirida en 2025 por la canadiense Sintana Energy, que cuenta con activos de exploración offshore en Uruguay, así como participaciones en Namibia, Angola y las Bahamas.

Sintana Energy, fundada en 1994 y con sede central en Reino Unido, cotiza en las bolsas de Toronto y Londres, y se dedica principalmente a operaciones de exploración. En 2025 concretó la adquisición de Challenger, empresa que, junto a Chevron, explora áreas en Uruguay.

Una vez abierta la licitación, cualquier empresa interesada podrá competir para explorar los 5.000 kilómetros cuadrados de esta área.

Esta convocatoria representaría la primera licitación de exploración offshore desde 2018, y un nuevo intento de explotar estas zonas marítimas tras la frustrada experiencia de Equinor, que junto a YPF y Shell perforó en el bloque Argerich, ubicado frente a la costa de Mar del Plata, sin encontrar yacimientos comerciales de gas o petróleo.

En esta ocasión, las áreas ofrecidas son más al norte que las exploradas por la firma noruega. Los recientes descubrimientos frente a las costas de Namibia han generado expectativas en el sector petrolero acerca de la posible existencia de recursos similares en esta región. Por su parte, YPF ha intensificado su interés en activos en Uruguay.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, destacó recientemente que “África y América estaban unidas y comenzaron a separarse hace más de 100 millones de años, existiendo entre ellas una cuenca marina”. YPF planea explorar en Uruguay junto a la italiana Eni y la empresa estatal local Ancap.

Sintana Energy comparte esta visión geológica. En un informe dirigido a sus inversores, la compañía afirmó: “A fines de diciembre de 2025 concluimos con éxito la adquisición de Challenger Energy Group Plc, incorporando a nuestro portafolio participaciones significativas en dos bloques marinos uruguayos con alto potencial. Estos activos comparten similitudes geológicas con nuestros activos en el margen conjugado de Namibia y cuentan con el respaldo de una asociación consolidada y de gran valor con Chevron”.