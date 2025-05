El Gobierno le quitó los subsidios energéticos por «Zona Fría» a más de 150 mil usuarios

Los subsidios energéticos en la denominada Zona Fría alcanzan a más de 4 millones de personas. El Gobierno detectó usuarios con más de un medidor.

El gobierno de Javier Milei sigue con su plan de ajuste y ahora le llegó la hora a más de 150 mil beneficiarios de los subsidios a la energía en la denominada «Zona Fría», es decir principalmente a las provincias de la Patagonia y La Pampa, pero también a algunas localidades de otros distritos.

Así quedó plasmado en la Resolución 219/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de la Secretaría de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti.

Allí el gobierno libertario modificó los criterios para acceder al cuadro tarifario reducido en regiones con bajas temperaturas. Solo quienes acrediten una situación socioeconómica vulnerable podrán mantener el descuento más alto.

Javier Milei con la motosierra.

De esta manera la Secretaría de Energía resolvió que los beneficiarios del Régimen de Zona Fría con más de un medidor a su nombre solo accederán a un descuento del 30% sobre la tarifa plena, en lugar del 50% otorgado a quienes acrediten situación de vulnerabilidad.

El Gobierno tomó esta medida luego de detectar cerca de 150 mil usuarios que registran el beneficio en más de un domicilio, lo que contradice los criterios establecidos por la Ley N° 27.637.

El informe técnico del ministerio de Economía considera esta repetición como un indicio de que el beneficiario “es titular, posee u ocupa más de un inmueble”, lo cual no condice con los requisitos para acceder al régimen diferencial más favorable.

Según la nueva normativa, los usuarios con múltiples medidores quedarán automáticamente encuadrados en el cuadro tarifario del 70% del valor pleno determinado por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). No obstante, podrán presentar evidencia de vulnerabilidad socioeconómica a través del canal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), bajo el esquema de la Ventanilla Única Social.

“El régimen tarifario diferencial establecido por la Ley No 27.637 no excluye, sino que se superpone, a los beneficios otorgados por otras normas”, aclara la resolución, por lo que un mismo usuario podría acumular los descuentos por Zona Fría, segmentación y Tarifa Social Federal si no se establecen límites claros.

Régimen de Zona Fría

El régimen de Zona Fría comenzó a aplicarse en la década del ’90 y originalmente fue una medida para la Patagonia, pero en 2021 se amplió a la mitad de los usuarios de gas del país a través de la aprobación de la Ley 27.637, sin discriminar la condición socioeconómica de los hogares.

El subsidio ahora alcanza también al centro del país como las provincias de Córdoba, Mendoza, buena parte de Buenos Aires y llega hasta casi Rosario (con la ampliación de 2021 el esquema de Zona Fría pasó de 800 mil a más de 4,3 millones de usuarios).

El régimen de Zona Fría representaba un 50% de las facturas de los usuarios de la Patagonia. Con la ampliación de 2021 a la mitad de los usuarios de gas del país, el margen del descuento final se ubicó entre un 30% y un 50%, según el volumen de consumo. La bonificación es sobre el total del monto de las boletas, excluyendo los impuestos.

El universo total del régimen de Zona Fría abarca a más de 4,3 millones de beneficiarios sobre un padrón de 9,4 millones. Los usuarios que cuentan con el 30% de descuento llegan a 1,7 millones y se distribuyen entre Buenos Aires (692.046), Córdoba (338.136), Santa Fe (294.625), Mendoza (218.922), Salta (68.741), San Juan (61.187), San Luis (44.348) y La Rioja (29).

Hay actualmente 2.586.742 usuarios con subsidios del 50% entre las provincias de Buenos Aires (637.274), Córdoba (374.466), Santa Fe (268.906), Río Negro (233.164), Neuquén (204.514), Mendoza (203.043), Chubut (176.928), La Pampa (136.770), Santa Cruz (112.823), Salta (65.798), Tierra del Fuego (52.147), San Juan (58.783), San Luis (50.889), y La Rioja (17), entre otros.

El régimen de Zona Fría se solventa con un aporte de un 5% del total de la factura que hacen todos los usuarios del servicio de gas natural por red del país para cubrir el alto consumo de los hogares en lugares de bajas temperaturas.