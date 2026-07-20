El Gobierno le hará hoy un recibimiento de honor a la Selección, pero no habría ni festejo ni feriado

La Selección argentina de fútbol recibirá este lunes un homenaje de honor a su regreso al país tras la derrota en la final del Mundial frente a España, con la presencia de Granaderos y autobombas en el aeropuerto de Ezeiza, similar al trato reservado para un jefe de Estado. Sin embargo, se descartó la realización de un festejo mayor o la declaración de feriado, como se había evaluado hasta esta mañana.

Según una fuente oficial consultada por Clarín, «fue por pedido de los jugadores y el cuerpo técnico. Hubo contactos informales con ellos y posteriormente con representantes de la AFA. No había ánimo para celebrar y varios jugadores no viajarán en este vuelo a Ezeiza».

La misma fuente detalló que «hubo agradecimiento hacia el presidente Milei por haber ofrecido alternativas, incluido un feriado, y se acordó conversar para realizar eventualmente una celebración más adelante. Los jugadores y el cuerpo técnico prefieren descansar en el predio de Ezeiza y luego comenzar sus vacaciones, ir a sus hogares o reincorporarse a sus clubes».

El domingo, el presidente de la Nación publicó en la red social X que “dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”.

No obstante, la posibilidad de un día de asueto para una celebración popular fue perdiendo fuerza con el paso de las horas. Desde el Gobierno nacional consideraron que, sin el título mundial y sin la presencia de Lionel Messi, la celebración no tendría la misma repercusión.

En cuanto al traslado de la delegación hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, algunos referentes del equipo albiceleste, como el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron directamente a Miami. En cambio, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, quienes retornarán a sus respectivos clubes Boca Juniors y River Plate luego de unos días de descanso, llegarán en el chárter oficial.

Por su parte, Nicolás Tagliafico permanecerá algunos días en Buenos Aires antes de viajar a Europa. También se encuentra Thiago Almada, jugador del Atlético de Madrid, aunque podría emigrar a River o al Flamengo de Brasil.

La delegación está encabezada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, junto a otros dirigentes. Además, viajan el cuerpo técnico liderado por el director técnico Lionel Scaloni y sus colaboradores Pablo Aimar y Roberto Fabián Ayala.

Al momento de la llegada del equipo, no estará presente ningún funcionario de relevancia del Gobierno de Milei, quien adelantó que no se politizará el recibimiento a la Selección Argentina.