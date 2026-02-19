El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad a no adherir al paro porque rige una conciliación obligatoria

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a no adherir al paro porque rige una medida de conciliación obligatoria para cada gremio.

Los dos sindicatos habían confirmado que no prestarían servicios este jueves en el marco de la medida de fuerza convocada por la CGT en contra de la reforma laboral.

La cartera que conduce Sandra Pettovello llamó a los gremios a «abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación de las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite».

«La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia», indicaron desde el ministerio en un comunicado.

Para el caso de la UTA, rige una conciliación obligatoria desde las 00 horas del día 11 de febrero de 2026 por el plazo de 15 días. En tanto, la de La Fraternidad comenzó a las 00 horas del día 5 de febrero de 2026 por el mismo periodo de tiempo.

Si bien La Fraternidad anunció que hará paro, no es el único gremio involucrado en la operación de los trenes.

Este miércoles, luego de que la CGT confirmara el paro, la UTA anunció formalmente que adherirá por lo que no habrá servicios de colectivos en todo el país. De ese modo, desde la medianoche de este miércoles no habrá colectivos en todo el país.

“La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”, expresó el gremio en un comunicado.

La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas de trenes, se había sumado al paro desde el primer momento e incluso cruzó a la CGT por limitarlo a 24 horas. Su titular, Omar Maturano, reclamó a la central obrera que convoque a un «paro por tiempo indeterminado» si es que el Gobierno no hace más modificaciones al proyecto.

«Yo creo que ahora se tiene que golpear con un paro de 24 horas y si no nos dan la participación que corresponde y se acuerdan la mayoría de los artículos que perjudican a los trabajadores, la CGT tiene que hacer un paro por tiempo indeterminado», dijo Maturano en una entrevista con Radio con Vos. Reconoció el dirigente que «sería ir al límite», pero lo justificó señalando que el Gobierno lo traspasó. «Para nosotros sería llegar al límite y ya después es problema de ellos, de los gobernantes», insistió.

