El Gobierno imputó a la empresa Baxtter por los cánticos antisemitas en un viaje de egresados: de cuánto podría ser la multa

El Gobierno de Javier Milei imputó este lunes a la empresa Baxtter por trato indigno y discriminatorio luego de la viralización de los cánticos antisemitas que ocurrieron durante el viaje de egresados de una escuela de la localidad bonaerense de Canning.

«Hoy quemamos judíos», se escuchó cantar a los jóvenes mientras un coordinador de la empresa Baxtter se sumó a la escena a alentar al resto de los presentes en Bariloche.

«La empresa de Industria y Comercio del Ministerio de Economía imputó a la empresa de viajes Baxtter Argentina S.A. por la presunta infracción a los artículos 5 y 8 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, luego de la difusión de un video en el que un grupo de adolescentes y su coordinador de grupo pronunciaran cantos antisemitas», comenzó el comunicado emitido por el Gobierno.

Según continúa el texto, los estudiantes «fueron alentados por el coordinador de la empresa Baxtter» y «corearon consignas antisemitas contra alumnos del colegio ORT, lo que implicaría una infracción al artículo 8 bis de la Ley 24.240 que dispone que todo proveedor deberá garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios».

El comunicado del Gobierno contra la empresa Baxtter.

Por lo tanto, la Secretaría de Industria y Comercio remarca que la empresa deberá «abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias».

En consecuencia, Baxtter fue notificada de la imputación y «tendrá cinco días para realizar su descargo».

Si la empresa es sancionada, subrayaron, «se aplicarían las multas previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, de hasta 2.100 millones de pesos».

Este lunes se conocieron dos denuncias penales, una que este lunes pasó a la Fiscalía Especializada en Discriminación de la Ciudad, y otra que fue realizada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en Comodoro Py.

A su vez, también se conoció que la empresa Baxtter echó al coordinador y pidió su baja definitiva como trabajador del rubro.

Según trascendió, en Bariloche hubo un conflicto entre los alumnos de ambos colegios, y restará investigar si eso ocurrió antes o después de los cantos antisemitas grabados en el video.