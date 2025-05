El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que los inscriptos se podrán formar en distintos oficios y completar su educación obligatoria. El programa estará a cargo de los ministerios de Defensa y de Capital Humano.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que los inscriptos se podrán formar en distintos oficios y completar su educación obligatoria.

El Gobierno implementará el Servicio Militar Voluntario para jóvenes de entre 18 y 28 años. El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, que dijo que será para todos quienes “deseen servir a la Nación”, y que los inscriptos se podrán formar en distintos oficios y completar su educación obligatoria.

Adorni dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que estará a cargo del Ministerio de Defensa, en conjunto con el de Capital Humano, y que estará destinado a quienes “desean servir a la Nación”.

El funcionario explicó que el Servicio Militar Voluntario “formará y certificará a los voluntarios en oficios concretos como cocinas, talleres mecánicos o tareas de vigilancia”.

Adorni dijo que el objetivo será “inculcar en los jóvenes argentinos los altos valores que siempre caracterizaron a las Fuerzas Armadas: el esfuerzo, el valor, la disciplina y el amor a la nación».

El vocero presidencial dijo que el plan será para jóvenes de entre 18 y 28 años “que sientan el fuego sagrado de representar a las fuerzas y servir a la patria”.

A principio de año los ministros Luis Petri (Defensa), y Sandra Pettovello (Capital Humano), debatieron junto a sus equipos de trabajo, debatieron acerca de iniciativas para “mejorar” el Servicio Militar Voluntario.

Petri publicó en su cuenta de X: “En el Gobierno del presidente Javier Milei trabajamos en el presente de los jóvenes para mejorar su futuro. Desde el Ministerio de Defensa mejoraremos el Servicio militar voluntario con una instrucción integral moderna y, junto con la ministra Pettovello y a Capital Humano brindaremos todas las posibilidades para la terminalidad educativa de nuestros soldados”.

El antecedente de la vuelta del Servicio Cívico para jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan

A fines de diciembre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la vuelta del Servicio Cívico en más de once ciudades. La modalidad está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan, a los que les brindan “formación en disciplina, respeto y valores”. El programa, que se había dispuesto en 2019, no es obligatorio, fue implementado por Gendarmería y tiene colaboración del ministerio de Capital Humano.

Bullrich anunció en su cuenta de X: “Vuelve el Servicio Cívico en más de 11 ciudades del país. Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores”.

La ministra de Seguridad destacó: “De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral. Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales”.

Mientras que Pettovello explicó: “Desde Capital Humano y junto con Patricia Bullrich impulsamos el Servicio Cívico, una iniciativa dirigida a jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan. Este programa ofrece talleres de formación que culminan con certificaciones reconocidas, brindando herramientas para la inserción laboral o la finalización de estudios”.

La titular de Capital Humano explicó que “los participantes serán convocados por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral, priorizando la proximidad a las sedes del Ministerio de Seguridad”. Pettovello dijo que “al finalizar, se evaluarán los perfiles para orientar a cada joven hacia oportunidades laborales o educativas, promoviendo la libertad individual y la superación personal”.