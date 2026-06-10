El Gobierno habilitó la instalación de free shops en pasos de frontera terrestres

El Gobierno reglamentó un régimen para la instalación de tiendas libres de impuestos (free shops) en pasos fronterizos terrestres, con el objetivo de fomentar la actividad comercial y turística en las zonas limítrofes del país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 438/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Esta normativa incorpora al ordenamiento jurídico argentino una resolución del Mercosur aprobada en 2018, que establece un marco común para el funcionamiento de este tipo de comercios en los países miembros del bloque.

Según lo expresado por el Poder Ejecutivo, la iniciativa busca fortalecer la competitividad de las ciudades de frontera, promover el desarrollo económico regional y fomentar la generación de empleo formal.

En virtud de este régimen, se podrán habilitar locales para la venta minorista de mercaderías nacionales e importadas libres de impuestos, destinadas a viajeros que ingresen o egresen de Argentina por vía terrestre. Las operaciones deberán realizarse sin fines comerciales y estarán sujetas a las condiciones establecidas por el régimen aduanero de equipaje vigente.

Esto implica que las compras realizadas en los free shops estarán alcanzadas por las mismas franquicias, límites de valor, topes de cantidad y controles que rigen actualmente para los bienes que los viajeros transportan como equipaje al cruzar las fronteras. De este modo, el Gobierno busca facilitar las operaciones comerciales sin renunciar a los mecanismos de fiscalización aduanera.

El decreto establece que las tiendas podrán funcionar únicamente en pasos fronterizos habilitados o en espacios especialmente autorizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), donde sea posible ejercer los controles correspondientes. Además, cada establecimiento deberá contar con una autorización comercial previa del Ministerio de Economía y una habilitación aduanera otorgada por ARCA.

En los fundamentos de la medida, la Casa Rosada sostuvo que el comercio competitivo constituye “un motor para el desarrollo económico” y que este esquema permitirá equiparar las condiciones existentes en otros países del Mercosur que ya cuentan con sistemas similares. También destacó que la amplia actividad turística en las zonas de frontera justifica la adopción de mecanismos que estimulen el comercio local y regional.

La reglamentación prevé que ARCA dicte las normas operativas para la puesta en marcha del sistema y supervise el cumplimiento de las franquicias y demás requisitos.

Asimismo, el régimen establece un listado de exclusiones para los productos que podrán comercializarse en free shops. Entre las mercaderías prohibidas figuran medios de transporte y sus partes o repuestos, aceites y combustibles, animales vivos y plantas, armas y municiones, así como maquinaria agrícola, industrial, comercial o de servicios.

Tampoco estarán comprendidos en el régimen los productos de la canasta básica de consumo de las poblaciones fronterizas —incluyendo alimentos de origen animal y vegetal, y productos de almacén—, electrodomésticos de gran porte, materiales para la construcción, materiales eléctricos, hidráulicos y sanitarios, neumáticos, tejidos e hilados, y calzado, salvo zapatillas deportivas y ojotas.

Por último, quedan excluidos los productos de tabaco y cigarrillos. El decreto faculta además al Ministerio de Economía a ampliar esta lista de restricciones en función de criterios de política comercial o fiscal.