El Gobierno formalizó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud

El gobierno de Javier Milei formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud, tal como había anunciado hace ya un año. El equipo de Pablo Quirno le envió el lunes una nota a los embajadores de Argentina en el extranjeros y a los jefes de misión para que anunciaran a sus respectivos países lo que finalmente confirmó hoy el canciller Pablo Quirno en un mensaje en X.

«Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país», escribió. Se trata de otra medida más del presidente Milei en sintonía con Donald Trump, que también decidió lo mismo, aunque la dependencia de ciertos programas sanitarios de la Argentina son muy distintos a los de Estados Unidos y otros países desarrollados.

Como había dicho en su momento el ministro de Salud, Mario Lugones, el país no se retirará de la Organización Panamericana de la Salud, versión latinoamericana del organismo.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.

La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las…

— Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

Quirno manifestó que «la Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación».

«Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias», explicó.

El gobierno argentino ratificó en mayo de 2025 su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunciada inicialmente en febrero de ese año. La medida se fundamenta en «profundas diferencias» de gestión sanitaria, críticas al manejo de la pandemia de COVID-19 y la defensa de la soberanía sanitaria nacional frente a organismos internacionales.

La razón es curiosa y forma parte de la furia con la que arrancó el gobierno anti Agenda 2030, considerando a las Naciones Unidas dominadas por una agenda «woke», «progresista», de «izquierda».

Así, el excanciller Gerardo Werthein dejó plasmado en su anuncio la idea que prima en el Gobierno: que considera que la OMS actúa bajo intereses políticos y burocráticos, argumentando que sus recomendaciones (como las cuarentenas) no se basaron en ciencia y afectaron la economía.

«Se solicita a las Embajadas en el Exterior remitir nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores de los países detallados en el punto II de la presente, relativa a la salida de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud», fue el mensaje que recibieron los diplomáticos.

El texto fue enviado a Facundo Vila, acreditado en Arabia Saudita; Fernando Iglesias, en Bélgica y Unión Europea; Jorge Faurie, en Chile; Tim Molina, en Emiratos Arabes; Wenceslao Bunge, España; Mariano Caucino, en India; Mariana Plaza, en Reino Unido; Gustavo Pandiani, en Trinidad y Tobago. Pero no fue enviado por ejemplo, a Alec Oxenford, embajador en Estados Unidos, y a Marcelo Suárez Salvia, embajador en China, entre otros.