El Gobierno extiende por un año y amplía el alcance del RIGI: favorece la llegada de dos grandes petroleras a Vaca Muerta

El Gobierno amplió y extendió por un año, hasta el 8 de julio de 2027, el plazo para adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que favorecerá la llegada de dos petroleras estatales a Vaca Muerta, pero también grandes desembolsos de otras firmas privadas.

Lo hizo mediante el Decreto 105/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La medida había sido anticipada en el final del miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta oficial de X, al precisar que “prorrogamos por 1 año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente”.

Prorrogamos por 1 año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente.

Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor…

En ese sentido, el funcionario puntualizó que “incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de 600 millones de dólares y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad”.

En efecto, el principal impacto que tiene la ampliación del RIGI es que beneficia al proyecto Argentina LNG, en cabeza de YPF, que conformó una sociedad vinculante con las petroleras estatales ENI (Italia) y XRG (Emiratos Árabes Unidos) para generar exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL), petróleo y líquidos del gas natural como el etano, el propano, el butano y el pentano, de gran valor para la industria petroquímica.

Esta adaptación del RIGI para garantizar jurídicamente las inversiones en gas licuado era una de las condiciones que buscaban YPF y sus socios -a los que se podría sumar próximamente Saudi Aramco- antes de tomar la decisión final de inversión, que se corrió para el segundo semestre del 2026.

NEUQUÉN PAÍS

Fruto del trabajo realizado con el ministro de Economía, @LuisCaputoAR, hemos logrado dar otro paso fundamental en la consolidación de la industria hidrocarburífera y la aceleración de las inversiones en nuestra provincia.

El RIGI aplicable a la producción… pic.twitter.com/E5nDRhmE29

No solamente estarán protegidos los desembolsos en la infraestructura -como estaba previsto hasta ahora-, sino también la actividad de exploración y producción de hidrocarburos (Upstream), algo que celebró el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que mandará a los diputados que le responden a votar a favor de la reforma laboral.

Al destacar el éxito del régimen desde su implementación, Caputo remarcó que “ya hay 10 proyectos aprobados por US$ 25.479 millones y muchos más en evaluación”, señalando que “el RIGI ha sido fundamental” y afirmando que “cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”.

Con todo, las empresas que deseen adherirse al RIGI, accediendo a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, tendrán tiempo hasta el 8 de julio de 2027, cuando inicialmente el plazo vencía en la misma fecha pero este año. El Ejecutivo indicó que la prórroga responde al objetivo de “acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que, por su naturaleza, requieren plazos de maduración más extensos”.

Por otro lado, la adaptación a la reglamentación del RIGI redefine el concepto de nuevo producto, para incorporar las particularidades del sector tecnológico que se caracteriza por tener productos cuya vida útil suele ser breve y donde los cambios no siempre se manifiestan en la forma de mayores volúmenes de producción.

Asimismo, establece reglas más claras para que empresas que ya operan en la Argentina puedan adherir para ampliaciones relevantes, “garantizando que los incentivos apliquen a esa nueva inversión y no a operaciones preexistentes, y reforzando mecanismos de separación y trazabilidad cuando conviven distintas actividades dentro de una misma estructura empresarial”, según aportaron desde la cartera económica.

Al mismo tiempo, remarcaron que la norma también “mejora la operatividad vinculada a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos, clarificando qué bienes pueden importarse, qué uso deben tener y qué documentación se exige, fortaleciendo la trazabilidad y el control” y agregaron que además “ordena procedimientos de evaluación y aspectos administrativos para dar mayor previsibilidad y reducir discrecionalidad”.

Entre los beneficios que otorga el RIGI están la baja en la tasa del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención del pago de derechos de exportación, la posibilidad de deducir el IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones y la habilitación para resolver controversias legales a través de mecanismos de arbitraje internacional.

NE