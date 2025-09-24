El Gobierno eliminó 71 regulaciones al comercio para «simplificar las relaciones de consumo»

La Secretaría de Industria y Comercio consideró que la medida implica «dar un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno».

El Gobierno continúa avanzando con políticas de desregulación -como lo hace desde el comienzo de la gestión- y promulgó en el Boletín Oficial una resolución para derogar 71 normas sancionadas previamente que establecían controles y obligaciones en el sector comercial. Según explicó el Ministerio de Economía a través de un comunicado, el objetivo es eliminar obstáculos y «simplificar las relaciones de consumo».

A su vez, señaló que las normas fueron derogadas ya que «habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas».

El Gobierno consideró que esta resolución de la Secretaría de Industria y Comercio (dependiente de Economía) significa «dar un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno».

En particular, el texto elimina 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada a comienzos de la gestión, 24 vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento y 20 referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

El primer grupo de regulaciones exigían información «sin ningún fin razonable», establecía mecanismos de regulación de precios, intervención en la distribución y producción de Gas Oil y fijaban precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19, señaló el Gobierno.

Desde la Secretaría de Comercio destacaron que estas medidas se suman a las «más de 170 derogaciones» en la cartera desde el inicio de la gestión para «disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia».

El Gobierno eliminó 71 regulaciones al comercio para «simplificar las relaciones de consumo»: cuáles son y qué cambia.

El Gobierno eliminó 27 normas de la Ley de Abastecimiento, 24 del extinto COPREC y 20 ligadas a programas ya cerrados como Precios Justos o la Ley de Góndolas. Con la medida se quitan controles de precios, trámites sin utilidad y marcos legales en desuso, lo que (según Economía) reducirá la burocracia y dará mayor claridad al comercio interno.