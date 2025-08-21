El Gobierno dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad: primera misión será una profunda auditoría

El Gobierno anunció este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad tras el desplazamiento preventivo que hizo del anterior director de la Andis, Diego Spagnuolo, quien quedó involucrado en una polémica por los audios sobre presuntas coimas en torno a las prestaciones en ese sector.

Así lo informó esta tarde el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y señaló que el interventor será el secretario de Gestión Sanitaria «Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada».

Alejandro Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Y, destacó que «su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área».

Adorni, diputado electo por la ciudad de Buenos Aires, apuntó que «las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones».

Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad.

El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria.

La intervención había sido adelantada en la noche del miércoles por la Vocería Presidencial en un posteo en las redes sociales ante la trascendencia de los audios sostuvo que «ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo».

Y, anticipaba que «el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad» con el objetivo de «de garantizar su normal y correcto funcionamiento».

En medio de la polémica por los audios que salpicaban a varios funcionarios, entre ellos la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos apuntó: «Por supuesto creo en la inocencia» de la hermana del Presidente y otros mencionados, aunque aclaró que «son temas que tiene que investigar la justicia».

Guillermo Francos. Foto Juano Tesone

Respecto del desplazamiento de Spagnuolo, el ministro remarcó por CNN radio que «hay un juez que está llevando adelante la investigación, lo citará al señor Spagnolo para ver si ratifica los dichos que aparecieron en unos audios que la verdad yo no sé de dónde salen».

Francos también aclaró que el desplazamiento preventivo de Spagnuolo, implica «en términos administrativos, limitar las funciones es cesar en las funciones».