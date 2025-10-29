El Gobierno dispondrá el «alerta máxima» en las fronteras con Brasil tras el megaoperativo en Río de Janeiro

Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En las últimas horas, el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, confirmó que “no hay argentinos involucrados».

El gobierno de Javier Milei confirmó que extremará medidas de seguridad en las fronteras en respuesta de la escalada de violencia que se vivió en la ciudad de Río de Janeiro, tras el megaoperativo llevado adelante por el gobierno de Lula da Silva con el objetivo de actuar contra el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río de Janeiro que opera en favelas y barrios densamente poblados.