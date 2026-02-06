El Gobierno disolvió el IOSFA

La medida, justificada en el deterioro financiero del sistema actual, abre un período de transición de hasta un año y deberá ser revisada por el Congreso
Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).
Desglose del nuevo esquema prestacional
La flamante OSFA operará bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Presti. Su constitución como ente autárquico le otorga personería jurídica propia para gestionar la salud del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus grupos familiares. Por su parte, la OSFFESEG quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, brindando cobertura específica a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.
Un aspecto central de la normativa es el blindaje de los recursos financieros. El decreto estipula una estructura de asignación rígida para ambas instituciones:
- 80% de los ingresos: Destinado exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales.
- 8% (Máximo): Reservado para gastos administrativos y de funcionamiento.
- 12% (Excedente): Podrá derivarse a otras prestaciones sociales, siempre que las obligaciones de salud estén plenamente garantizadas.