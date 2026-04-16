El Gobierno designó a Esteban Mahiques con un cargo en el Ministerio de Justicia, que dirige su hermano

El gobierno de Javier Milei designó este jueves a Esteban Mahiques como titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, cargo que ejerce su hermano Juan Bautista Mahiques, titular de dicha cartera y firmante del decreto de nombramiento publicado en el Boletín Oficial.

El decreto 251/2026 indica que Esteban Mahiques viene desempeñando esta función desde el 6 de marzo de 2026, de manera «ad honorem», es decir, sin recibir remuneración económica por el puesto. Así, la resolución oficializa una tarea que Esteban ya cumplía desde comienzos de marzo, un día después de la asunción de Juan Bautista como ministro de Justicia.

Juan Bautista Mahiques asumió el ministerio tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. La incorporación de su hermano Esteban se produce en el contexto de una reestructuración impulsada por el Gobierno en el ámbito judicial, que incluye la designación de jueces y fiscales.

La familia Mahiques posee una destacada trayectoria en la Justicia argentina. Carlos Mahiques, padre de ambos, preside la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Recientemente, la administración libertaria envió un pliego al Senado para renovar su cargo antes de que cumpla 75 años en noviembre próximo.

Por su parte, Ignacio Mahiques, otro hermano de Juan Bautista, se desempeña como fiscal porteño. Participó en la causa Vialidad y fue mencionado como posible candidato para el juzgado federal de Mercedes.

Antes de incorporarse al Ministerio de Justicia, Esteban Mahiques era director general de Relaciones Institucionales en la Cancillería y formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.