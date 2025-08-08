El Gobierno desafía a la oposición y asegura que mantendrá las reformas de las facultades delegadas rechazadas por Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que esas decisiones fueron llevadas a cabo a partir de una delegación del propio Congreso, y que por ende son válidas.

“Es medio ridículo que te deleguen y después te rechacen cuando utilizás la delegación», enfatizó el ministro coordinador.

Guillermo Francos criticó a los diputados que se unieron a la oposición para rechazar los decretos

El Gobierno defendió este viernes la legalidad de los decretos delegados y le advirtió a la oposición que sostendrá las reformas implementadas, pese a la reciente derrota en la Cámara de Diputados.

En este sentido, el jefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó: “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”.

Noticia en desarrollo.-

