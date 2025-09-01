El Gobierno denunció una operación de inteligencia en plena campaña electoral

El Gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una presunta operación de inteligencia ilegal tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El vocero Manuel Adorni aseguró que se trató de un «ataque ilegal, planificado y dirigido».

El presidente Javier Milei replicó el mensaje en sus redes sociales y denunció una maniobra para «desestabilizar al país en plena campaña electoral». Los audios fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval y, según el Ejecutivo, se trata de conversaciones privadas manipuladas para condicionar al Poder Ejecutivo.

La denuncia oficial

La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, bajo orden de Patricia Bullrich. Allí se advierte que la filtración constituye «un ataque a una de las principales figuras del gobierno nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520».

El escrito solicita la prohibición de difusión de los audios y cualquier material vinculado, en resguardo de la transparencia democrática. Además, señala que el momento elegido no es casual, ya que ocurre a semanas de las elecciones legislativas.

Intervención judicial

El juez federal Alejandro Patricio Maraniello ordenó como medida cautelar frenar la difusión de audios grabados en Casa de Gobierno atribuidos a Karina Milei. La decisión alcanza a medios, redes sociales y plataformas digitales.

Declaraciones de Bullrich

La ministra Patricia Bullrich afirmó que investigan la posible participación de servicios de inteligencia extranjeros, incluyendo conexiones con Rusia y Venezuela. En declaraciones radiales, calificó el hecho como «inédito» y advirtió: «Nos quieren mover la economía, hacer subir el dólar y desestabilizar al gobierno».

El Gobierno sostiene que la maniobra busca influenciar la opinión pública, alterar los indicadores económicos y generar tensión social en el tramo final de la campaña electoral.