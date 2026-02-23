El Gobierno denunció un robo en la secretaría de Trabajo: se llevaron equipos informáticos y televisores

El Ministerio de Capital Humano informó este domingo que personas ingresaron a una de las dependencias de la secretaría de Trabajo y se llevaron equipo informático, televisores y picos de bronce de carros hidrantes.

El robo sucedió en la madrugada de este domingo, cerca de las cinco de la mañana, en el edificio de 25 de Mayo 645, aunque en el comunicado indican erróneamente que el hecho ocurrió en 2025.

Según comentó Capital Humano, en una primera inspección se advirtió la sustracción de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes.

Las fuerzas de seguridad corroboraron que los delincuentes violentaron la reja de ingreso y accedieron al interior del edificio, a la parte donde funciona la atención al público del Programa Asistir.

«La cantidad exacta de los elementos sustraídos se encuentran en proceso de determinación, dado que se está realizando el inventario y conteo correspondiente», agregó el comunicado.

Como es un edificio público, interviene en el caso la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la instrucción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, Secretaría 15.

Además, se abrió una causa en Asuntos Internos y un sumario administrativo, «con el objeto de determinar eventuales responsabilidades y esclarecer integralmente lo sucedido».

La Policía Científica realiza las pericias en el lugar y se sumarán las cámaras del edificio para lograr identificar a los ladrones.

Este robo se dio luego de la aprobación en Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei y que en los próximos días buscará convertirlo en ley en el Senado.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, replicó en su perfil de X el comunicado que informa sobre lo acontecido en la Secretaría de Trabajo, al igual que el presidente Milei.

La Secretaría de Trabajo tuvo días ajetreados producto del anuncio del cierre de la fábrica de neumáticos FATE, por lo que tuvo que intervenir para dictar la conciliación obligatoria por quince días.

