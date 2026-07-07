El gobierno de Tucumán decretó asueto administrativo este martes para ver Argentina-Egipto: «Nos regalan ese poco de alegría que al pueblo le hace falta»

El gobierno de la provincia de Tucumán decretó un asueto administrativo desde el mediodía de este martes, con motivo del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La medida abarcará a toda la administración pública.

El asueto comenzará una hora antes del encuentro y afectará tanto a la administración pública como a las escuelas, que no tendrán clases en el turno tarde. Asimismo, el comercio adaptará sus horarios y el transporte urbano reducirá su frecuencia durante el partido, según informó el gobierno provincial.

Esta disposición fue oficializada mediante una resolución del Poder Ejecutivo.

El gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo que, aunque es una decisión discutible y polémica, “Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo. Es la que le sacó una sonrisa, un festejo, a muchas familias que vienen sufriendo”.

“Por eso, como gobierno, vamos a instrumentar una resolución para que, a partir de las 12, se otorgue asueto administrativo, que alcanza a todas las áreas del sistema de gobierno, incluyendo las escuelas”, agregó en declaraciones a medios locales.

Jaldo aclaró que la medida afectará únicamente al Poder Ejecutivo. “Los otros poderes (Legislativo y Judicial) deberán definir por su cuenta qué harán, al igual que los comercios, que podrán tomar la decisión que consideren”, detalló.

Cabe recordar que hace pocas semanas el gobierno de La Rioja había declarado un feriado administrativo de urgencia durante la noche en que Argentina enfrentó a Argelia, para que no se trabajara en la administración pública en la mañana siguiente. Esa medida también alcanzó a empleados y escuelas.

El partido entre Argentina y Egipto se disputará este martes a las 13 horas en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, en el marco de los octavos de final del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. La transmisión estará a cargo de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública.

Egipto llega tras haber vencido a Australia por penales (4-2), luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Previamente, había igualado 1-1 con Bélgica, derrotado a Nueva Zelanda 3-1 y empatado 1-1 con Irán.