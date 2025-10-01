El Gobierno de Perú trabaja para extraditar a «Pequeño J» y expulsar a su número dos

El Gobierno de Perú confirmó a Clarín que las autoridades de ese país trabajan para que Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como «Pequeño J», sea extraditado a la Argentina en cuanto el proceso judicial se inicie.

De 20 años, y ciudadano peruano, el sospechoso fue detenido viajando en un camión en Perú por ser considerado el autor intelectual de los crímenes de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Las autoridades diplomáticas consultadas en Lima también confirmaron a este diario que el otro joven detenido en Perú, Matías Agustín Ozorio (28), sería expulsado porque es argentino. Se usarían las leyes migratorias y sería más fácil.

“No matamos a nadie, no tengo nada que ver”, dijo el principal acusado.

Ozorio es considerado el «lugarteniente» de «Pequeño J».

Ambos tenían pedido de captura nacional e internacional por los asesinatos de las chicas, que estaba desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre en La Tablada, La Matanza, y fueron encontradas asesinadas el miércoles 24 en Florencio Varela, enterradas en el patio de una casa.

«Ozorio entró en forma irregular y eso es rápido. Es una falta inmigratoria y será un trámite administrativo rápido con las características de la peligrosidad del caso», señalaron respecto del acusado, quien dijo haber ingresado al país por la selva

En cuanto a «Pequeño J», hay que atravesar los pedidos judiciales correspondientes y respetarse los tratados internacionales.

A las 14 de este miércoles, en San Isidro, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el representante ante Interpol, Luis Alejandro Rolle, darán detalles de la detención en una rueda de prensa.

Según pudo saber Clarín, ahora se investigan los presuntos viajes de familiares de «Pequeño J» a la Argentina en fechas cercanas a los crímenes de las tres chicas de La Matanza.

Las tres ejercían la prostitución y subieron con consentimiento a una camioneta para luego desaparecer hasta que sus restos fueron encontrados cuatro días después.