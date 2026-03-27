El Gobierno de Lula se quejó por el acuerdo comercial de Milei con Trump

El gobierno de Lula da Silva le planteó por primera vez a la Argentina que el acuerdo comercial de Javier Milei con Donald Trump puede generar “distorsiones” en el Mercosur y afirmaron que puede derivar en nuevas “barreras regulatorias” para los productos del bloque.

El planteo fue realizado a comienzos de marzo durante una reunión diplomática del bloque y quedó asentado en el acta oficial del encuentro, aseguró este jueves Folha do São Paulo. Clarín pudo confirmar que la información publicada por el influyente diario brasileño es cierta y que fue un planteó durante una reunión de representantes del Mercado Común del Sur (MCM), que tuvo lugar entre todos los Estados parte en Asunción, sede de la presidencia pro tempore del bloque.

La reunión de Paraguay de marzo era conocida y también la inquietud de los vecinos por el acuerdo comercial anunciado a principios de febrero por el canciller Pablo Quirno y el representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer. En aquel momento, Clarín consultó a todas las partes sobre este planteo que buscaban hacer los socios con Brasil como mensajero, y todas las partes hicieron silencio sobre cómo impactan las enormes preferencias y deberes que aceptó el presidente Javier Milei darle a Donald Trump y sobre su impacto en el resto del comercio de este país a nivel regional y multilateral.

Es curioso que se dé a conocer ahora desde Brasil a la prensa el planteo de los representantes de Lula a los de Milei, quienes se rechazan mutuamente y nunca hablaron en dos años de convivencia. Hay muchas coincidencias dando vueltas. La primera es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, oficializó este lunes pasado que el 1 de mayo empieza a regir a nivel provisional el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, firmado el 17 de enero a pesar de que el Parlamento Europeo lo remitió a la Justicia del bloque para que lo revea. Los países del Mercosur lo ratificaron, pero para que rija incluso a nivel provisorio tienen que sentarse a negociar muchas cosas, sobre todo las cuotas que gozará cada país en las respectivas reducciones arancelarias.

Por el otro lado, la campaña presidencial brasileña para los comicios de octubre se ha recalentado, y por primera vez, Flavio Bolsonaro, el hijo del apresado ex presidente Jair Bolsonaro, sobrepasó a Lula en una encuesta electoral.

Los jóvenes apoyan a Bolsonaro, según los sondeos. Milei apoya a los Bolsonaro. Y Lula viene haciendo campaña con mensajes exactamente opuestos a Milei y en donde el libertario empieza a trastabillar. El líder del PT refuerza los gestos y actos sobre la defensa nacional, el reequipamiento con la industria nacional brasileña, aviones Gripen, submarinos. Habla de que el peligro es ser invadido, de soberanía también. Y tiene una opinión contraria a dos candidatos argentinos: a la de Rafael Grossi para la secretaría general de las Naciones Unidas, oficialmente ya lanzada, y a la del canciller Pablo Quirno a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), oficialmente lanzada y donde el tercio de Estados Unidos en la entidad financiera es vital.

De acuerdo a los diplomáticos consultados en varias capitales, todo ese gesto está incluso por detrás de los planteos brasileños al acuerdo comercial del gobierno republicano y el libertario, puesto igualmente en el limbo por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. contra la política arancelaria de Trump.

La reunión en la que la cancillería brasileña hizo su planteo a la de Argentina —el embajador Guillermo Nielsen no estaba al tanto de lo planteado, indicaron las fuentes, pero sí los negociadores nacionales de este país— se produjo en el marco de la última reunión del Grupo Mercado Común del 3 al 5 de marzo.

Según Folha do São Paulo, y lo que pudo confirmar Clarín, los diplomáticos brasileños dejaron asentado por escrito su expresa “preocupación” porque el acuerdo “genere demoras en el tratamiento de solicitudes de modificaciones arancelarias dentro de los mecanismos del Mercosur o provoque distorsiones, barreras adicionales u otros impactos sobre el comercio intrazona”.

En ese sentido focalizan en el hecho de que Brasil, al igual que Argentina, debería aplicar el Arancel Externo Común (AEC), que fija el mismo nivel de impuestos a la importación para productos que entran al bloque y que no permite a sus miembros acordar con terceros países tratados de libre comercio de manera individual. Solo permiten algunos entendimientos en materia no arancelaria o que impliquen lo que denominan facilitación comercial.

Clarín pudo reconfirmar que el gobierno de Lula quiere saber en futuras conversaciones si las reducciones arancelarias que Argentina le concedió a Estados Unidos se ajustan o no a las reglas del Arancel Externo Común y las excepciones vigentes dentro del bloque. Hay indicios, para Brasil, de que “ciertos elementos del acuerdo (de Milei con Trump) tensionan el libre comercio del Mercosur y configuran nuevas barreras regulatorias”. Los brasileños miran con especial atención el sector agrícola y automotriz, corazón de la unión aduanera que conforma el Mercosur. Por lo tanto, dejaron en claro que no necesariamente van a validar los compromisos del libertario con su principal aliado, Trump.