El Gobierno de Kicillof dice que la llegada de Santilli no mejorará la relación con Milei: «Es una decisión del Presidente borrar del mapa a la Provincia»

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que la designación de Diego Santilli como Jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, no modificará la relación con la Casa Rosada.

Así lo afirmó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, quien este martes volvió a reclamar por fondos adeudados debido a la eliminación de programas nacionales que se ejecutaron hasta 2023, recortes en las transferencias y obras abandonadas.

“No es un problema personal con Santilli, es una decisión política del Presidente de borrar del mapa de la gestión a la provincia”, expresó en diálogo con radio La Red.

Bianco sostuvo además que la relación con la administración del presidente Javier Milei es “inexistente”.

“No era una decisión de Adorni no enviar los fondos, su papel en el Gobierno nacional era muy marginal; ejercía funciones de vocería, no como Jefe de Gabinete. No creo que la llegada de Santilli, quien fue ministro del Interior y no mantenía comunicación ni trabajo conjunto con la Provincia, mejore esta situación”, concluyó.

No obstante, el lunes, durante su habitual conferencia de prensa, Bianco informó que le envió un mensaje al flamante jefe de Gabinete para solicitarle que reciba a una delegación bonaerense y así “establecer un plan de trabajo conjunto”.

En su mensaje vía redes sociales, Bianco detalló que “la deuda del Gobierno nacional con la Provincia” asciende a 17,8 millones de pesos, a lo que se suman recursos adeudados de origen nacional y provincial que alcanzan los 26,7 billones de pesos, calificando esta situación como “el desfinanciamiento total del presidente Milei”.

El funcionario bonaerense afirmó que la Provincia cuenta con documentación sobre la deuda y que existen ocho causas judiciales en la Corte Suprema de Justicia relacionadas con el tema.

En otro tramo, Bianco se refirió a la interna peronista, tras las declaraciones de Máximo Kirchner en un acto, donde criticó indirectamente al gobernador Axel Kicillof por no visitar a Cristina Kirchner en San José 1111.

“No sé de qué izquierda hablan. Axel es el presidente del Partido Justicialista, no lo veo ni trotskysta ni marxista al PJ de la Provincia, y es el gobernador que ganó con el 52% y luego con el 48% de los votos”, concluyó.