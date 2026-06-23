El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la administración de Jorge Macri, avanzó significativamente en el proceso de licitación del Canal de la Ciudad. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolvió que corresponde adjudicar la concesión de la señal porteña a Cale Group, la empresa del joven empresario Augusto Marini, propietario de los canales de streaming Blender y Carajo, este último en sociedad con Daniel “Gordo Dan” Parisini.

El dictamen favorece a la compañía que, el mes pasado, presentó la oferta económica más alta para obtener el gerenciamiento operativo del canal de televisión pública de la Ciudad. Cale Group propuso un canon mensual de 50 millones de pesos, frente a los 15 millones ofrecidos por Argentinos Media, empresa del empresario Marcelo González, dueño de la radio AM 950.

Con esta resolución, el proceso para conceder el Canal de la Ciudad por cinco años entra en su etapa final. Se abrió un breve período para presentar impugnaciones y, de no surgir objeciones, el Gobierno porteño estaría en condiciones de adjudicar formalmente la concesión en los próximos días.

La decisión tiene un fuerte impacto político y empresarial, dado que el Canal de la Ciudad es el principal medio público audiovisual de la administración porteña y porque el grupo mejor posicionado para su operación está encabezado por Marini, quien en los últimos años ha construido un holding con amplia presencia en el sector del streaming y mantiene vínculos con referentes de distintos espacios políticos.

El Canal de la Ciudad, señal pública del Gobierno porteño, cuenta actualmente con unos 150 empleados entre personal periodístico, técnico y administrativo. Fue creado en 2003 bajo el nombre Ciudad Abierta y relanzado en 2016 con su denominación actual durante la gestión del entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Desde entonces, se consolidó como uno de los medios públicos más relevantes de la Ciudad, con una programación orientada a la información, la cultura y la cobertura de eventos de interés general.

La licitación original también contemplaba un concurso para conceder la gerencia de las radios públicas La Once Diez y FM 2×4, aunque ninguna empresa presentó ofertas para gestionarlas, por lo que estos procesos deberán ser redefinidos en el futuro.

### Enfrentamiento entre Macri y el Gobierno nacional

El avance en la licitación del Canal de la Ciudad ocurrió a pesar de la fuerte oposición del Gobierno nacional. En las semanas previas, el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Martín Ozores, intimó en varias ocasiones a la administración porteña para que suspendiera el proceso, argumentando que la concesión podría vulnerar el principio de “indelegabilidad” del canal, previsto en la normativa vigente para servicios de comunicación audiovisual.

Ozores advirtió a Macri mediante carta documento que, de concretarse la adjudicación a una empresa privada, ello constituiría una falta grave, sancionada con la caducidad de la licencia o registro. Desde el Gobierno porteño calificaron en ese momento la oposición del Ejecutivo nacional como “llamativa, insistente e inexplicable” frente a la intención de avanzar con la licitación.

Ante esta situación, Jorge Macri decidió continuar con el proceso, señalando que el objetivo es lograr una gestión más eficiente de los medios públicos, reduciendo costos para el Estado sin perder el control sobre la señal.

La licitación impulsada por la gestión de Macri no implica la venta del canal, sino la concesión por cinco años de su gerenciamiento operativo, manteniendo la propiedad en manos del Estado porteño.

“Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, afirmó Macri el día que se abrieron las propuestas económicas.

Desde el inicio, Cale Group se posicionó como el principal candidato para quedarse con el Canal de la Ciudad. Su oferta económica, de 50 millones de pesos mensuales, prácticamente quintuplicó el precio base previsto para la concesión y superó con creces la propuesta de Argentinos Media.

Para llevar adelante el proyecto vinculado al canal porteño, Marini incorporó a Liliana Parodi, exgerenta de Programación del Grupo América y figura de amplia trayectoria en la televisión abierta, quien lidera el equipo preparado para conducir la operación en caso de concretarse la adjudicación.

El desembarco de Cale Group en el Canal de la Ciudad marca un nuevo paso en la expansión de Augusto Marini en el sector de medios. Con poco más de 30 años, logró consolidar un conglomerado que reúne proyectos audiovisuales con perfiles editoriales muy diversos.

Marini es un empresario bonaerense oriundo de General Las Heras, con vínculos estrechos con líderes del gobierno de Misiones, donde mantiene relaciones con el hijo del exgobernador Carlos Rovira y desarrolla negocios que van desde el sector agropecuario a una plataforma de salud operativa en el sistema público provincial.

Además, estableció una relación de confianza con el gobierno de Javier Milei, especialmente con “Las Fuerzas del Cielo”, lideradas por Santiago Caputo, a través de Daniel “Gordo Dan”, a quien cedió el 35% de Carajo. Este canal libertario, lanzado en 2024, tiene como programa emblemático La Misa, conducido por el propio Gordo Dan.

En mayo del año pasado, Carajo alcanzó uno de sus picos de audiencia con la visita de Javier Milei y su entonces vocero Manuel Adorni al programa La Misa, donde Gordo Dan mantuvo una extensa entrevista de seis horas con ambos funcionarios, estableciendo un récord como la entrevista más larga a un