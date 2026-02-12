El gobierno de Donald Trump anuncia el fin del polémico operativo anti-inmigrantes en Minnesota

El controvertido operativo anti-inmigrantes en Minnesota, que provocó en los últimos meses represión, deportaciones masivas, dos asesinatos y una indignación generalizada, está llegando a su fin, anunció este jueves el zar fronterizo Tom Homan, el hombre enviado por Donald Trump a ese estado para calmar las aguas.

«Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota es ahora menos un estado santuario para los criminales», dijo Homan en una rueda de prensa.

«He propuesto y el presidente Trump ha estado de acuerdo en que esta operación concluya», dijo Homan.

Las autoridades federales afirman que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) concentradas sobre todo en las ciudades de Minneapolis y St. Paul provocó la detención de más de 4.000 personas. Aunque el gobierno de Trump calificó a los arrestados como «peligrosos inmigrantes ilegales criminales», han sido detenidas también muchas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos estadounidenses.

Unos 3.000 agentes de inmigración fueron enviados a ese estado fronterizo con Canadá, inicialmente bajo el control del comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Homan asumió la operación el 26 de enero, después de que el gobierno de Trump sufriera una fuerte reacción de los ciudadanos y del mundo político tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra los excesos del ICE.

Good murió luego de ser baleada por un agente dentro de su camioneta y Pretti, un enfermero de 37 años, falleció tras recibir 10 disparos de los oficiales mientras estaba en el piso. Estos casos provocaron una ola de furia generalizada, no solo por la brutalidad de sus muertes sino también porque las autoridades tergiversaron el relato de lo que había sucedido, contradiciendo los videos que mostraban el exceso de los oficiales.

Un problema político para Donald Trump

Ante las críticas, muchas de ellas desde las filas de su propio partido, Trump percibió que los casos de Minnesota estaban convirtiéndose en un problema político que podía dañar la imagen de su ofensiva inmigratoria en general y también podría afectar el resultado de las legislativas de noviembre.

Por eso envió a Homan, que anunció el 4 de febrero que retiraría «inmediatamente» a 700 agentes federales de la zona, una decisión que dijo era posible gracias a la mayor cooperación de los sheriffs locales que mantienen a presuntos inmigrantes indocumentados en sus cárceles. Igualmente dejaba más de 2.000 agentes en las calles. Homan dijo el jueves que la reducción comenzó esta semana y continuará la próxima.

Al hablar este jueves sobre sus esfuerzos por «desescalar» las tensiones entre las fuerzas del orden federales y quienes protestan contra las acciones de inmigración en Minneapolis, Homan subrayó que sigue existiendo «tolerancia cero» para impedir esas operaciones, pero que no desea ver «más derramamiento de sangre».

«Agredir, resistirse, oponerse, impedir, intimidar o interferir con un agente federal de la ley es un delito», enfatizó Homan. «No se tolerará, tolerancia cero si cruzas esa línea y pones las manos encima de un agente de ICE», dijo Homan. Y agregó que esa actividad ha tenido «consecuencias trágicas.»

«Basta ya con este comportamiento equivocado, imprudente y vergonzoso», añadió. «No queremos ver más derramamiento de sangre. No quiero ver más derramamiento de sangre.»

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz -que suele sufrir los embates del presidente Trump- dijo el martes que esperaba que la administración anunciara la reducción de la operación antes de que acabara la semana.