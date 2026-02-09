El gobierno de Cuba ha durado 67 años. ¿Caerá bajo el gobierno de Trump?

Hace casi 20 años estallaron celebraciones frente al restaurante Versailles de Miami después de que Fidel Castro anunciara que estaba tan enfermo y tuvo que renunciar temporalmente como presidente de Cuba.

Los exiliados cubanos volvieron a regocijarse dos años después, cuando renunció definitivamente, y una vez más cuando murió en 2016, aunque su hermano Raúl Castro era presidente en ese momento.

Ahora, la economía del país está en caída libre, su red eléctrica está fallando, millones de sus ciudadanos se han ido y el gobierno cubano se enfrenta a quizás su enemigo más amenazante: el presidente Donald Trump.

Trump ha cerrado el acceso de Cuba a los envíos de petróleo, ha ayudado a paralizar su vital industria turística y ha declarado que el gobierno de Cuba “está cayendo en desgracia”.

La administración Trump y los numerosos exiliados cubanos que han estado esperando casi siete décadas la caída del gobierno comunista de Cuba dijeron que creían que este podría ser finalmente su momento.

Después de años en los que los presidentes estadounidenses intentaron diversas tácticas de presión económica para acelerar la caída del gobierno cubano, el corte de combustible por parte de la administración Trump ha elevado la apuesta drásticamente porque el petróleo mantiene al país, desde el transporte público hasta las fábricas y las granjas, en funcionamiento.

Ya se habían hecho predicciones sobre la desaparición del gobierno de Cuba, en particular después de la disolución de la Unión Soviética, que había sido el principal benefactor de Cuba, pero esas predicciones resultaron erróneas.

Pero esta vez, dicen los expertos, la supervivencia del gobierno de Cuba parece estar muy en duda.

Los miembros de la comunidad de exiliados cubanos del sur de Florida dicen que los funcionarios de la administración Trump les han estado asegurando que los días del gobierno cubano están contados.

El gobierno estadounidense «ha determinado que Cuba debe ser libre antes de finales de 2026», declaró Marcell Felipe, destacado líder del exilio cubano en Miami, quien preside el Museo Americano de la Diáspora Cubana y afirmó haberse reunido con diplomáticos estadounidenses.

«Este es un plan en marcha».

Además del petróleo, los planes de Trump también se han centrado en gran medida en eliminar el acceso de Cuba a las divisas provenientes del turismo y de las misiones médicas del país en el exterior, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de que no se publicara su nombre para discutir asuntos diplomáticos delicados.

La industria turística de Cuba nunca se recuperó de la pandemia de COVID-19 en parte debido a las medidas de la administración Trump que dificultaron a los europeos viajar a Estados Unidos después de visitar Cuba.

Tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense, Trump suspendió el suministro de petróleo venezolano a Cuba.

Venezuela había mantenido a flote a Cuba durante mucho tiempo con 35.000 barriles de petróleo diarios a cambio de servicios médicos cubanos.

Trump también anunció aranceles contra cualquier país que envíe petróleo a Cuba.

En conjunto, estas medidas cortaron efectivamente el suministro de petróleo a los dos únicos proveedores de Cuba —Venezuela y México— justo cuando Cuba ha estado sufriendo apagones en toda la isla.

Cuba produce su propio petróleo, pero solo lo suficiente para cubrir el 40% de sus necesidades diarias, y la falta de envíos internacionales eventualmente paralizaría el país, según analistas.

Trump dice que Estados Unidos está en conversaciones con los principales líderes cubanos, pero no ha dado más detalles.

“Cuba es una nación en crisis”, declaró Trump recientemente a la prensa.

“Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para sostenerla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, con las altas esferas de Cuba, para ver qué sucede”.

El gobierno cubano declinó hacer comentarios para este artículo.

Mensajes

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, dijo a la agencia de noticias EFE que «se han intercambiado mensajes» con la administración Trump, pero negó que se esté produciendo un diálogo.

Descartó cualquier discusión sobre cambios políticos o económicos, señalando que Estados Unidos no tiene más voz en esos asuntos de lo que Cuba tendría al dictar cómo los agentes de Inmigración y Control de Aduanas deben llevar a cabo redadas contra inmigrantes en Minneapolis.

“Si la gente piensa que hay división dentro del gobierno cubano, división dentro de las fuerzas políticas en Cuba y una voluntad”, según sus palabras, “de capitular ante la presión y la agresión injustificadas e inmorales de Estados Unidos, esa es una interpretación errónea”.

Juan Triana, profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana, de la Universidad de La Habana, señaló que Cuba no se derrumbó ni siquiera en la década de 1990, durante la crisis conocida como el “Período Especial”, tras la caída de la Unión Soviética.

“Todos miraban hacia Cuba esperando su caída, y perdieron la apuesta”, dijo.

“Un presidente tras otro de Estados Unidos la ha perdido”.

Aun así, una inusual conferencia de prensa que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ofreció la semana pasada pareció reconocer la gravedad de los problemas del país. Describió los planes para racionar el limitado suministro de petróleo nacional y expandir la energía solar y eólica, pero no mencionó la posibilidad de asegurar nuevas importaciones de petróleo.

El gobierno cubano ha enviado mensajes contradictorios a la administración Trump, publicando un mensaje duro en las redes sociales, pero también emitiendo una declaración más moderada.

Cuba propuso renovar la cooperación con Estados Unidos en temas como el contraterrorismo, el lavado de dinero, la prevención del narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros.

Al mismo tiempo, Cuba también ha atacado a Mike Hammer, jefe de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, con pequeños grupos de simpatizantes del gobierno que lo abuchearon y lo llamaron «asesino».

El vehículo diplomático de Hammer fue rodeado por manifestantes cinco veces al salir de reuniones en varias ciudades cubanas, episodios conocidos en Cuba como «actos de repudio», según el Departamento de Estado.

Un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre las interacciones de la administración con La Habana dijo que los funcionarios cubanos estaban nerviosos porque estaban empezando a darse cuenta de que su revolución estaba llegando a su fin.

El alto funcionario del Departamento de Estado que analizó la estrategia de la Casa Blanca dijo que la mayoría de las conversaciones con el gobierno cubano giraron en torno a cuestiones técnicas, como vuelos de repatriación, y no fueron sustanciales.

El problema no es que las dos partes no hablen, sino que hay un desacuerdo fundamental sobre lo que debería estar sobre la mesa, dijo el funcionario del Departamento de Estado.

Si los funcionarios cubanos se acercaran a la administración Trump con ofertas significativas, como permitir más empresas privadas y partidos políticos en competencia, la administración estaría dispuesta a participar más activamente, dijo el funcionario.

La administración Trump, dijo el funcionario, estaba buscando discusiones similares a las que tienen lugar en Venezuela, donde el gobierno interino acordó tomar medidas hacia la transformación económica y la democracia.

Diferencias

Pero ese enfoque sería difícil porque no hay ningún funcionario cubano en el cargo como la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se ha mostrado dispuesta a apaciguar a la administración Trump, según Ricardo Zúniga, exfuncionario de la administración Obama que ayudó a liderar las negociaciones secretas con Cuba.

El gobierno cubano ha marginado a cualquier funcionario que parezca tener aspiraciones políticas.

Muchos expertos señalan otro desafío clave si el gobierno de Cuba cayera: no está claro quién dirigiría el país porque el gobierno ha encarcelado a la mayoría de los líderes de la oposición o los ha obligado al exilio.

Peter Kornbluh, autor de una historia de negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos, dijo que creía que las conversaciones ya estaban en marcha.

“Tiene sentido que Estados Unidos y Cuba mantengan conversaciones extraoficiales, incluso si son resultado de la coerción criminal de la Casa Blanca de Trump”, declaró Kornbluh, crítico de las políticas económicas de línea dura de Estados Unidos.

“El diálogo, incluso bajo presión, es preferible a la agresión estadounidense abierta y ofrece una posible vía de escape para ambas partes”.

Las conversaciones de 2013 durante la administración Obama fueron tan secretas que ni siquiera el Departamento de Estado tuvo conocimiento de ellas.

Las conversaciones, mediadas por el Vaticano y celebradas allí y en Canadá, dieron lugar a la reanudación de las relaciones diplomáticas y a un breve período de mayor actividad de viajes.

Las discusiones se centraron en la idea de que abrir Cuba a más empresas privadas y mejorar las condiciones de vida conduciría a un cambio de régimen, pero el gobierno cubano terminó sofocando las oportunidades económicas.

La idea de Trump, según Zúniga, es la contraria: que el colapso económico y social también obligará al gobierno a derrumbarse.

“Creo que están intentando crear una situación de tensión extraordinaria, similar a una guerra, en Cuba para intentar conseguir ofertas del gobierno cubano”, dijo.

“Pero los cubanos no tienen una visión de un plan que los aleje del poder”.

Ada Ferrer, profesora de historia de la Universidad de Princeton, cuyo libro «Cuba, una historia estadounidense» ganó el Premio Pulitzer de Historia en 2022, afirmó que era cierto que las predicciones anteriores sobre la caída del gobierno cubano habían sido erróneas.

Pero ahora no hay ningún benefactor esperando entre bastidores para salvar la economía cubana en crisis, como lo hizo Venezuela tras la caída de la Unión Soviética.

“Esta vez”, dijo, “se siente diferente”.

