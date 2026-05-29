El gobierno de Brasil suspendió la aplicación de medidas antidumping para los lácteos argentinos

El Gobierno brasileño decidió hoy no aplicar sanciones a las empresas argentinas y uruguayas por supuesto dumping en sus exportaciones de leche en polvo hacia Brasil, a pesar de que un organismo técnico local determinó que existió competencia desleal por parte de cuatro compañías nacionales.

Según informó el Comité Ejecutivo de Gestión (Cegex) de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) de Brasil, se aprobó la propuesta de imponer un derecho antidumping definitivo a las importaciones de leche en polvo provenientes de Argentina y Uruguay. Sin embargo, se ordenó la suspensión inmediata de la aplicación de esta medida por consideraciones de interés público, y se inició un proceso de evaluación en ese sentido.

El diario O Globo señaló que esta suspensión provisional fue solicitada por el Ministerio de Planificación y Presupuesto de Brasil, con el objetivo de investigar los posibles efectos de la resolución en la inflación de alimentos para el consumidor final, especialmente en un contexto electoral, dado que este año se celebrarán elecciones presidenciales en el país.

“Hubo consenso sobre la importancia de las medidas antidumping para la industria láctea nacional, particularmente para los pequeños productores. No obstante, miembros del sector político y económico del gobierno defendieron una investigación basada en el interés público”, indicó el medio brasileño.

Este “gesto” del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva hacia Argentina y Uruguay se produjo a pesar de que la investigación iniciada en diciembre de 2024 determinó que cuatro empresas argentinas incurrieron en prácticas “desleales” que perjudicaron al sector lácteo local. El Departamento de Defensa Comercial (Decom) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior informó que se detectaron márgenes de dumping superiores al 60%.

Por su parte, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) presentó a principios de mayo su declaración final en el proceso, en la que consideró que existe similitud entre la leche en polvo y la leche fresca, afirmó que hubo dumping por parte de Argentina y Uruguay y que estas prácticas generaron pérdidas a la producción lechera brasileña.

La postergación en la aplicación de derechos antidumping brindó un alivio temporal a la industria argentina, dado que Brasil es su principal mercado. De acuerdo con el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el país vecino representó el 50% de las compras totales de productos lácteos argentinos, principalmente leche en polvo, durante el primer cuatrimestre del año.

El Ministerio de Economía de Argentina valoró la decisión brasileña de “priorizar el comercio bilateral y evitar la aplicación de medidas restrictivas injustificadas entre socios del Mercosur”. Asimismo, reiteró su preocupación por el desarrollo y la orientación de la investigación, señalando que “no existen fundamentos para acreditar la existencia de dumping, daño o amenaza a la industria brasileña”.

El comunicado oficial destacó, además, que el procedimiento presentó “importantes defectos técnicos, legales y procesales”, especialmente en aspectos vinculados con la definición de producto similar, la identificación de la industria nacional y el respeto a las garantías del debido proceso.

Finalmente, el gobierno argentino confió en que “el análisis que deberá realizarse durante el nuevo período dispuesto por las autoridades brasileñas permita evaluar de manera objetiva y consistente la evidencia disponible, avanzando hacia el cierre definitivo de este proceso sin la aplicación de medidas y preservando los principios de integración, previsibilidad y libre comercio que sustentan al Mercosur”.