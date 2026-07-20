El Gobierno confirmó que decretará feriado el día que los jugadores de la Selección celebren con la gente

El presidente Javier Milei anunció esta noche que declarará feriado nacional cuando los jugadores de la Selección Nacional comuniquen su intención de celebrar con la gente. Se espera que el combinado argentino arribe al país este lunes a las 17 horas, por lo que el día no laborable podría establecerse para el martes.

Minutos después de la derrota ante España, Milei utilizó su cuenta de X para reconocer el desempeño del equipo. «Muchas gracias, jugadores…!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto», publicó el mandatario. Más tarde, anunció la decisión de declarar feriado: «FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional.»

Fuentes oficiales indicaron que el vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que trasladará al seleccionado despegaría a las 5 a.m. desde Nueva York (6 a.m. hora argentina) y la travesía duraría aproximadamente 11 horas, por lo que se estima su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 17 horas.

El asesor presidencial Santiago Caputo manifestó el interés del Ejecutivo en organizar los festejos: «El que putea a la Selección es anti argentino. Mañana (por el lunes) todos con la remera puesta», publicó en su cuenta de X. En anticipación a una posible concentración de hinchas para saludar a los jugadores, el Gobierno dispuso retirar las piedras en homenaje a las víctimas del Covid que estaban en Plaza de Mayo.

Por otra parte, el gremio ATE presionó este domingo por la tarde para que se decrete el asueto administrativo. Rodolfo Aguiar, titular del sindicato estatal, sostuvo: «Presidente, esta Selección es un orgullo inmenso para el pueblo argentino. Debemos garantizarles el reconocimiento que se merecen en su regreso al país. Es su obligación decretar el asueto para todo el territorio nacional. No lo demore más.»

Desde Casa Rosada señalaron que, si se otorga el asueto —ahora feriado según Milei— será porque la Selección asistirá a los balcones del palacio gubernamental. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los empleados deberán presentarse el lunes con normalidad. El «operativo homenaje» dependerá de lo que decidan los jugadores, liderados por Lionel Messi.

En declaraciones a Radio Mitre, Milei adelantó la oferta presentada a la AFA: «Hicimos llegar seis alternativas de posibles festejos, una acción coordinada entre Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Entre ellas está la posibilidad de que los jugadores puedan disponer libremente de la Casa Rosada, si así lo desean. Ellos tienen esas opciones para evaluar y estamos a la espera de su decisión junto con el cuerpo técnico para que puedan tener ese momento de interacción con los argentinos por este gran trabajo que hicieron.»

No obstante, el presidente evitó detallar las otras propuestas: «En la Casa Rosada tengo injerencia directa; las otras alternativas son compartidas. Me parece improcedente mencionar esas opciones, porque involucran a otras administraciones.»

Desde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof tampoco confirmaron operativo alguno en Ezeiza, ya que aún no hay definiciones por parte de la comitiva de la AFA en Estados Unidos. Una versión no oficial indicaba que se negociaba la posibilidad de trasladar a los jugadores y cuerpo técnico en helicópteros desde el aeropuerto hasta la Casa de Gobierno. En cualquier caso, este domingo por la noche se vislumbra que el homenaje a los subcampeones del mundo se realice el martes.