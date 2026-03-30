El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante un decreto. Alcanzará a beneficiarios de ANSES y busca compensar la pérdida del poder adquisitivo.

El Gobierno nacional ratificó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados, que se abonará durante abril. La decisión fue formalizada a través del Decreto 213/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El refuerzo, que se viene otorgando desde hace casi dos años, tiene como objetivo amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales, en un contexto de actualización de haberes que no logra recuperar completamente el poder de compra.

El beneficio será liquidado por titular y alcanzará a jubilados del régimen general, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas, entre otros grupos contemplados por la normativa.

Según lo establecido, quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo recibirán el bono completo. En tanto, para quienes superen ese ingreso, el monto será ajustado de manera proporcional hasta alcanzar el tope fijado, sin exceder los $70.000.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será incorporado al haber mensual ni computado para futuros aumentos. La implementación quedará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que también podrá dictar normas complementarias para su aplicación.

La medida se sustenta en la persistencia de una brecha entre los ingresos previsionales y el costo de vida. De acuerdo con el decreto, el esquema de movilidad vigente -basado en el Índice de Precios al Consumidor desde julio de 2024- no logró compensar completamente los efectos acumulados de períodos anteriores.

En abril, el haber mínimo se ubicará en $380.286,25. Con el bono incluido, quienes cobran la mínima percibirán $450.286,25. En el caso de la PUAM, el ingreso total ascenderá a $378.314,27, mientras que las pensiones no contributivas alcanzarán los $340.289,48 con el refuerzo.

La norma también prevé adecuaciones presupuestarias a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros para garantizar el financiamiento del bono.