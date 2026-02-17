El Gobierno buscaría sancionar la reforma laboral el 27 de febrero en el Senado

El Gobierno estaría dispuesto a aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados al proyecto de reforma laboral con el propósito de aprobar la iniciativa este jueves 19 de febrero y remitirla nuevamente al Senado al día siguiente.

La intención oficial es que el trámite parlamentario concluya el viernes 27 de febrero, fecha en la que buscarían sancionar la norma de manera definitiva.

Fuentes de la mesa política del oficialismo indicaron que, tras la sesión prevista en el cronograma libertario, el expediente sería enviado de inmediato a la Cámara alta para que la senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, intente obtener dictamen en comisión el viernes 20.

En paralelo, el lunes por la mañana sectores libertarios habían evaluado introducir cambios al punto más cuestionado —el referido a la reducción del pago de licencias— mediante una reglamentación o una norma complementaria. Sin embargo, esa alternativa no contaría con el respaldo de parte de los bloques dialoguistas.

El alcance del artículo en discusión

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, frente a una enfermedad o accidente ajeno a la actividad laboral, transcurridos tres meses el trabajador percibirá el 50 % del salario, porcentaje que asciende al 75 % si tiene personas a cargo. El texto no precisa cómo se aplicaría en casos de patologías graves.

Bullrich señaló que la intención es garantizar en esas situaciones el pago íntegro del haber, aunque sujeto a la presentación de un certificado «fehaciente» o a la evaluación de una junta médica.

El punto, que no había generado debate significativo en el Senado, tomó relevancia luego de declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. (NA)

