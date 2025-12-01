El Gobierno busca reducir un 10% la planta estatal en 2026

La nueva etapa del plan de ajuste apunta principalmente a organismos descentralizados como ANSES, Indec, ARCA y la Oficina Anticorrupción. Desde ATE advierten que no tolerarán más despidos y evalúan adelantar una medida de fuerza a nivel nacional.

El Gobierno nacional avanza con un nuevo recorte en la estructura del Estado y analiza reducir alrededor del 10% de la planta de empleados públicos en 2026, según confirmaron fuentes oficiales de Casa Rosada. Aunque el número final no fue difundido, la cifra impactaría sobre una dotación total de 285.570 trabajadores, de acuerdo con el último informe del Indec correspondiente a octubre.

La iniciativa forma parte de la siguiente fase del denominado “plan motosierra”, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En esta oportunidad, el ajuste se focalizaría en organismos descentralizados, entre ellos ANSES, ARCA, Indec y la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con los datos oficiales, la gestión de Javier Milei ya desvinculó a más de 58.000 empleados desde el inicio de su mandato, principalmente en áreas centralizadas del sector público.

La posibilidad de una nueva ola de despidos generó una reacción inmediata de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que evalúa adelantar el paro nacional previsto inicialmente para cuando se trate la reforma laboral en el Congreso.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas contra el Gobierno y en particular contra Sturzenegger:

“Federico Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”.

Aguiar sostuvo que el recorte “no responde a un problema presupuestario, sino ideológico”, y afirmó que mientras los contratos del sector público representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa supera el 25%.

El gremialista agregó que, para ellos, la cifra del 10% que evalúa el Gobierno equivaldría a unas 28.000 personas despedidas.

“A esta altura está claro que no quieren destruir el Estado, sino moldearlo para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos”, expresó Aguiar.

Mientras tanto, la administración nacional continúa ajustando detalles del plan, en medio de un clima de creciente tensión sindical y expectativa por las definiciones que se darán en las próximas semanas, informó el portal TN.