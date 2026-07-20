El Gobierno busca destrabar la reforma electoral, entre la desconfianza de los gobernadores y los tironeos con el PRO

“Las colectoras nos benefician a la mayoría, pero ¿quién nos garantiza que luego Karina Milei permita acoplar nuestras listas? Estamos dispuestos a acordar, pero debe quedar todo muy claro”. El reclamo de un gobernador, recibido en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y alineado con los sectores proclives al consenso, sintetiza la incertidumbre que impide que la reforma electoral impulsada por el Gobierno obtenga aún el respaldo necesario para ser aprobada en el Congreso. En la Casa Rosada, sin embargo, confían en que la ley será sancionada “en el tercer trimestre”.

A diferencia de otras iniciativas, el Ejecutivo se ha mostrado abierto a concesiones internas. “Todo es negociable, aunque el Presidente estableció tres puntos innegociables: que la ciudadanía no tenga que votar seis veces, como ocurre en la Ciudad; ahorrar los 300 millones de dólares que implican las primarias; y eliminar los espacios publicitarios obligatorios en los medios”, señalan fuentes oficiales.

Como informó Clarín, desde que el Gobierno incorporó esta reforma a la agenda parlamentaria, la eliminación definitiva de las PASO no ha avanzado. “Habrá reforma, eso no se discute, pero los votos para suprimirlas no están ni estarán. Podemos suspenderlas excepcionalmente o hacerlas no obligatorias”, admiten cerca de Santilli, quien, bajo la dirección de Javier Milei y el asesoramiento de Karina Milei, asumió la tarea de tejer los consensos políticos necesarios para asegurar la reelección presidencial.

En Balcarce 50 consideran fundamental que no haya primarias el próximo año, aunque rechazan que la reforma tenga como objetivo arrebatarle a la oposición una herramienta para mantener la unidad. Tanto en el kirchnerismo, que durante la gestión de Alberto Fernández ya intentó derogar las PASO por razones económicas, como en sectores que integraron Juntos por el Cambio, defienden ahora la iniciativa desde esa perspectiva y alertan que la fragmentación del voto opositor podría facilitar una victoria oficialista. Por ello, los votos en el Congreso para eliminar las PASO dependen de la certeza de que no habrá traiciones en el cierre de listas.

Santilli, junto con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, busca despejar las dudas entre los gobernadores y conseguir el apoyo de los bloques parlamentarios, especialmente del PRO y del radicalismo. “El proyecto no puede aprobarse en el Senado sin el respaldo de todos, porque en Diputados no alcanza solo con los votos de las provincias”, advierten desde un despacho oficial relevante.

La expectativa es que la norma sea votada “en septiembre”, antes del debate del Presupuesto, pero reconocen que la única fecha límite es el 31 de diciembre, ya que “en año electoral no se cambian las reglas de juego”.

Saben que el argumento de que Karina Milei renunció a su pretensión de teñir de violeta todo el mapa electoral no resulta suficiente para los gobernadores. Sin embargo, la idea de anunciar un acuerdo público tampoco agrada a ninguna de las partes. “Hay que confiar. Ellos, que no comparten nuestras ideas económicas, no quieren acercarse demasiado por temor a medir mal en sus provincias. Y a nosotros no nos conviene exponernos validando sus gestiones. El tema es de confianza, pero el Colo lo resolverá”, asegura un dirigente político oficialista.

Por su parte, en La Libertad Avanza también persisten dudas sobre cómo se implementarán las eventuales alianzas, tanto para la elección presidencial como para los comicios locales. Varios referentes territoriales libertarios, según pudo saber este diario, han expresado inquietudes respecto al compromiso de los gobernadores. “En las provincias con comicios desdoblados quedamos expuestos a que nos excluyan y que luego en octubre no movilicen el voto para el Presidente”, advirtieron a la mesa política gubernamental. Este es un punto en común, independientemente de las disputas internas.

Dudas con el PRO

Un capítulo aparte lo representa la negociación con el PRO. Aunque la relación entre Milei y Jorge Macri atraviesa un buen momento y hasta Karina evalúa favorablemente habilitar una fórmula de unidad para no fragmentar el electorado antikirchnerista porteño, la tensión con Mauricio Macri complica la hoja de ruta. El ex presidente, que consideró postularse cuando entendió que La Libertad Avanza pretendía quedarse con la Ciudad, hoy se muestra más distante que nunca de Milei y mantiene firme su defensa de las primarias. Su campaña “Próximo PASO” genera inquietud en la Casa Rosada, aunque aseguran que “mide no más de 6 puntos”.

Karina Milei interpreta este movimiento como una señal de que busca reservarse la opción de explorar una alianza con otros partidos, similar a la que le permitió llegar al poder en 2015. Por ello, envió a Pilar Ramírez a aumentar la presión sobre el jefe de Gobierno, distanciado también de su primo. “Que se arreglen ellos, porque el acuerdo es con los dos o con ninguno”, enfatizan desde el karinismo.

Este dilema, que emerge en la negociación, no refleja del todo la realidad, según algunos funcionarios oficiales que creen posible aprovechar las divisiones internas del macrismo. Consideran que, aunque sin el PRO la reforma corre riesgo de fracasar, paradójicamente el proyecto podría cuestionar la autoridad de Macri dentro del partido. Están convencidos de que en el bloque de Diputados, encabezado por Cristian Ritondo, el tema genera divisiones. “¿Cuántos votos podrá controlar Mauricio si en la votación están sus gobernadores y Jorge Macri?”, se preguntan