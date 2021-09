El Gobernador presento dos eventos deportivos a realizarse en misiones

Tras el éxito del paso del TC por la tierra colorada, la Provincia avanza con nuevos espectáculos deportivos. Esta tarde, en Sala de Situación de Casa de Gobierno, el Gobernador encabezó el lanzamiento de dos actividades deportivas, una velada boxística en Posadas y el Campeonato Nacional de Patín Artístico que se realizará en Puerto Iguazú.

Esta tarde, en videoconferencias, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció el lanzamiento de una Velada Boxística en Posadas y del Campeonato Nacional de Patín Artístico a realizarse en Puerto Iguazú. Junto a representantes de los dos deportes, compartió la expectativa que generan estas actividades entre los aficionados y en otros deportes federados en esta vuelta a las competencias nacionales.

En primer lugar, se anunció la noche pugilista, tomó la palabra el gobernador Herrera Ahuad para destacar la trayectoria y la próxima participación de los boxeadores Alejandro Silva y Yésica Bopp en el evento y que lo secundaron en el anuncio. “Es un esfuerzo muy importante por parte de los promotores de boxeo, de las empresas que trabajan, nosotros acompañamos con el intendente municipal y desde el Gobierno provincial hacemos un pequeño aporte para que los misioneros puedan tener esta velada tan importante, incluso que se pueda ver en la Argentina y en el resto del mundo”, expresó. Al mismo tiempo, agradeció a las carteras de Turismo y Deporte por la gestión “para que esto sea realmente una fiesta del boxeo en nuestra provincia, retomando todas las actividades deportivas y culturales”.

El mandatario aclaró que el evento va en consonancia con el éxito del Turismo Carretera y otras competencias deportivas y que “así seguirán, semana tras semana, diferentes actividades sociales y culturales que son muy importantes en este tiempo de muchas esperanzas”. Todo enfocado “en que la sociedad vuelva a disfrutar de espectáculos de estas características”.

A su turno, el intendente Leonardo Stelatto afirmó que “es un honor iniciar estas veladas boxísticas en el CePARD donde desde el municipio acompañamos en todas las actividades que se van realizando principalmente en la faceta deportiva” y hablo de la importancia que adquieren para que todos los chicos se acerquen a estos deportes. “Creo y creemos que a través de estos apoyos que podemos brindar, trabajando en equipo el Gobierno de la Provincia y el municipio, podemos lograr buenos resultados”, puntualizó el alcalde.

Por su parte, el ministro de Turismo, José María Arrúa, señaló que esta actividad “tiene un componente desde la promoción, porque vamos a estar en la vidriera nacional de un canal muy pero muy visto cómo TyC Sports que va a tener justamente más de dos horas de transmisión desde Posadas con promoción de turismo de la provincia”.

Durante el lanzamiento se entregaron presentes a los púgiles Alejandro Silva y Yésica Bopp. Entre los asistentes estuvieron además el ministro de Deportes Héctor Corti, y el diputado nacional, Ricardo Wellbach.

NOCHE DE BOXEO EN LA TIERRA COLORADA

La Velada Boxística que se presentó tendrá lugar el viernes 17 de septiembre en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD). Está previsto que en la oportunidad se dispute un encuentro principal entre el campeón argentino Super Welter, el misionero Alejandro Silva vs. Maico Sommariva. Por otra parte, el pesaje se efectuará en el Monumento a Andresito de Posadas el jueves a las 16:30.

Además, se disputarán durante la velada otros combates profesionales entre los que ya se confirmaron los de Wilson Sánchez vs. Gabriel Díaz y el de Yesica Bopp vs. Juliana Basualdo. A esto, se suman los enfrentamientos entre Neri Muñoz vs Agustín Vergara y el de los locales Guillermo Rubén Andino vs Críspulo Javier Andino.

Cabe destacar que el acontecimiento será televisado por el canal deportivo TyC Sports, en su ciclo «Boxeo de Primera», que arrancará por TV a las 21hs y por streaming, a través de TyC Sports Play, a las 19:30 con las preliminares. De manera presencial, como invitados especiales, podrán asistir niños y jóvenes deportistas de las distintas escuelas de boxeo de la provincia de Misiones, respetando los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades sanitarias.

EL CAMPEONATO NACIONAL DE PATÍN ARTÍSTICO – DIVISIONAL B

Minutos más tarde, autoridades provinciales ofrecieron detalles de la competencia de patinaje a realizarse en Puerto Iguazú a finales de octubre. En la oportunidad, el presidente de la Federación Misionera de Patinaje (FeMiPat) Sergio Raimondi anunció la participación de más 1500 patinadores de diversos puntos del país y de aproximadamente 60 misioneros. Asimismo, agradeció las gestiones del Gobierno provincial, al municipio anfitrión y de organismos afines por hacer posible la realización de la competencia.

Además, tanto el ministro de Turismo José María Arrúa como el ministro de Deportes Héctor Javier Corti coincidieron en que el certamen deportivo generará un gran movimiento económico y turístico con generación de empleo y divisas, al mismo tiempo que dará oportunidad a los visitantes de conocer la oferta turística de Puerto Iguazú.

LOS DETALLES DE LA COMPETENCIA DE PATÍN

La competencia de patinaje artístico se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Puerto Iguazú. Las modalidades de patinaje que competirán son Libre y Figura Obligatoria en las categorías Infantiles, Cadetes, Junior, Juveniles y Senior. Se espera la presencia de más de 1500 patinadores, damas y caballeros de 8 a 16 años y más. El evento está organizado por la Confederación Argentina de Patinaje y la FeMiPat.

La competencia para esta categoría se da luego de que los patinadores de la división A disputaran en San Juan, entre el 4 y el 7 de septiembre, el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico específico de su nivel