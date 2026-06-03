El gobernador de La Rioja anunció el regreso de «Los Chachos», la cuasimoneda provincial, le hizo un guiño a Bullrich y criticó a Caputo

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció este miércoles el regreso de la cuasimoneda provincial conocida como «Los Chachos», que su administración lanzó hace dos años. En diálogo con Radio con Vos, el mandatario provincial expresó: “Vamos a sacar los Chachos de vuelta y vamos a poner una parte importante”.

El 17 de enero de 2024, la Legislatura riojana aprobó la emisión de esta cuasimoneda por un total de 22.500 millones de pesos. Su circulación comenzó el 1° de julio del mismo año, aunque fue retirada en diciembre. Quintela afirmó que a pesar de las dificultades “ya nos acostumbramos a administrar la pobreza, o sea que vamos a salir adelante”.

La Rioja atraviesa una situación de default y, en febrero pasado, comunicó a sus acreedores que no pagaría los vencimientos correspondientes, iniciando un proceso de negociación para la reestructuración de la deuda. En el reciente encuentro de gobernadores del Norte Grande, realizado en el Consejo Federal de Inversiones, Quintela junto a otros mandatarios plantearon al ministro del Interior, Diego Santilli, la problemática generada por la eliminación del subsidio al gas para las denominadas «zonas frías» del país.

En relación a la política nacional, Quintela se refirió a la interna dentro de La Libertad Avanza, tras la renuncia de Patricia Bullrich a la titularidad de la bancada del Senado presentada al presidente Javier Milei. Sobre Bullrich, sostuvo que “puede ser una aliada del peronismo” y agregó: “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, haciendo referencia a la relación actual entre la senadora y el jefe de Estado. Además, recordó la época en que Bullrich militaba en el peronismo, destacando que incluso “durmió en la cocina de un compañero” durante la década del ’80.

Por último, cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, afirmando que “no conoce el país” y que su gestión solo busca “beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero”. Quintela anunció que, en caso de acceder al gobierno, investigarán su gestión.