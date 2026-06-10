El giro radical de Trump hacia China: la reconoce como una potencia a su mismo nivel

BEIJING — Tras reunirse con el máximo diplomático chino en Malasia el verano pasado, el secretario de Estado Marco Rubio pronunció una frase que pasó casi desapercibida en ese momento, pero que posteriormente abrió el camino a un giro abrupto en la política estadounidense hacia China.

Rubio afirmó que Estados Unidos y China tenían una “oportunidad para lograr cierta estabilidad estratégica” y encontrar áreas de cooperación. Reiteró esta idea en febrero al referirse a China en el Caribe, aunque nuevamente pasó casi sin atención.

Según dos personas con conocimiento directo de esta diplomacia hasta ahora desconocida, los funcionarios chinos tomaron nota de las declaraciones de Rubio y propusieron a sus homólogos estadounidenses un lenguaje aún más optimista para describir las relaciones bilaterales. La expresión “estabilidad estratégica constructiva” fue adoptada por ambos gobiernos durante la reunión que el presidente Donald Trump sostuvo el mes pasado en Beijing con el líder chino, Xi Jinping.

Aunque el término suene rígido y algo vago, estos conceptos diplomáticos son piezas clave para marcar pautas. La nueva formulación señala a las agencias de ambos países, así como a otras potencias, que Estados Unidos y China —las dos mayores economías globales y las fuerzas armadas más poderosas— buscan cooperar o limitar las hostilidades, especialmente en áreas como el comercio y Taiwán.

La política renovada de Trump hacia Beijing ha generado dudas e inquietudes en toda Asia, desde Taipéi hasta Delhi y Manila, movilizando a gobiernos regionales a reajustar sus propias estrategias frente a Estados Unidos y China.

Las señales estadounidenses se hicieron más evidentes durante una serie de visitas oficiales recientes en Asia: Trump y sus principales asesores estuvieron en Beijing; Rubio viajó a India; y Pete Hegseth, secretario de Defensa, visitó Singapur. En un foro militar anual, Hegseth reconoció una “preocupación justificada” por el rearme y actividades militares chinas, pero también afirmó: “Respetamos sus ambiciones”. Notablemente, no mencionó a Taiwán, convirtiéndose en el primer secretario de Defensa en más de una década en omitirlo en dicho foro.

Tras sus encuentros en China, Trump elogió efusivamente a Xi Jinping, describiéndolo como un líder imponente, digno de una película. Más relevante aún, anunció que suspendía la venta de armas a Taiwán como un gesto negociador con Pekín y afirmó que Estados Unidos y China estaban formando un “G2 de superpotencias en igualdad de condiciones”. “Son los dos grandes países”, declaró a Fox News.

Funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos y Asia coinciden en que el mensaje es claro: Trump busca complacer a China y espera que otros países sigan ese ejemplo. Este cambio representa un giro radical respecto a la postura agresiva que Trump mantuvo durante su primer mandato, y es consecuencia de la reacción china durante la guerra comercial del año previo, que forzó a Estados Unidos a retroceder.

“Por ahora, al menos, el gobierno chino considera que su relación con la administración Trump es mejor de lo que esperaban”, afirmó Yun Sun, experta en China del Centro Stimson, un instituto de investigación en política exterior. “Ven a Trump como una oportunidad para fomentar una visión positiva de China”. Sun, que estuvo en Pekín durante la cumbre, agregó que los funcionarios chinos buscan aprovechar los próximos dos años y medio para demostrar que China no es tan negativa como se piensa, y que están especialmente interesados en influir en la opinión pública de los círculos de política exterior y seguridad nacional en Washington.

La Casa Blanca insiste en que la nueva “relación constructiva de estabilidad estratégica” está condicionada a principios de “equidad y reciprocidad”. Para señalar que la competencia seguirá vigente, el Pentágono incluyó el lunes a varias grandes compañías tecnológicas chinas y a un fabricante de vehículos eléctricos en una lista de empresas vinculadas al ejército chino, limitando así su comercio internacional.

No obstante, China no comparte la interpretación estadounidense de esta nueva fórmula. El gobierno chino ha enfatizado que el lenguaje prioriza la cooperación. “Debe prevalecer una estabilidad constante donde las diferencias sean manejables, y la relación no debe ser como una montaña rusa”, declaró la Embajada china en Washington.

Xi Jinping fue aún más enfático. En su discurso durante la cumbre, señaló que “se están acelerando grandes cambios sin precedentes en un siglo”, una expresión que ya ha empleado para describir el declive del poder estadounidense. Asimismo, instó a Trump a evitar la “trampa de Tucídides”, la teoría que sugiere que una potencia emergente y una establecida tienen alta probabilidad de entrar en guerra.

Trump ha reconocido públicamente la afirmación de Xi sobre la igualdad entre superpotencias. En una publicación en redes sociales, dijo que Xi mencionó “con mucha elegancia” el declive de Estados Unidos, aunque interpretó que se refería a “la era Biden”.

Durante años, China ha presionado a Estados Unidos para que la reconozca formalmente como una potencia de igual nivel. Xi intentó que el presidente Barack Obama declarara oficialmente la existencia de “un nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias”, pero Obama se resistió. En contraste, Trump le ha dado una oportunidad a China.

“Parece que el presidente ahora solo ve a China como un competidor económico y está intentando llegar a un modus vivendi con ella”, señaló Shivshankar Menon, exsecretario de Relaciones Exteriores de India y embajador en China, refiriéndose a una coexistencia pacífica. “No parece que a esta administración estadounidense le interesen las cuestiones geoestratégicas más amplias en Asia”.

El cambio más notable, y para muchos el más preocupante, es la postura