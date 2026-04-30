El gato que cuida la Embajada de Francia y la «gatita monja», historias que volvieron furor a una periodista en las redes

Al ingresar a un almacén, una verdulería del Gran Buenos Aires, una iglesia o incluso a la Embajada de Francia en Argentina, lo último que uno espera encontrar son gatos. Sin embargo, estos felinos vigilan las entradas, participan en el marketing para aumentar las ventas o acompañan al visitante desde algún sillón francés. Todos ellos existen y son “trabajadores” que la periodista Micaela Papatino presenta en sus cuentas de TikTok, Instagram y YouTube bajo el nombre “Gatos con Oficios”.

Creadora de contenido y de 33 años, Papatino trabajó también como cronista en el canal de streaming Blender, donde buscaba incorporar un enfoque más lúdico y descontracturado a las coberturas. En ese contexto, descubrió “Shopcats”, una serie producida en Nueva York que muestra a gatos que habitan en bodegas, y se inspiró para adaptar ese contenido a la realidad argentina.

“Vi eso y me volví absolutamente loca. Quería crear un contenido que fuera divertido, gracioso y que no generara desazón. Siempre fui una apasionada de los gatos, y en mis redes personales ya les daba voz a mis mascotas, como suele hacerse con todos ellos”, relata.

Este proyecto le permitió combinar periodismo, humor y gatos, pero por encima de todo le sirvió como excusa para explorar el mundo de los oficios y entrelazar parte de su bagaje cultural. En sus recorridos, aparecen trabajos y comercios de Buenos Aires que, en un contexto económico desafiante, encuentran en los videos una forma de aumentar su visibilidad.

Papatino se dio cuenta de que este tipo de contenido era el adecuado tras publicar un pedido en redes sociales: “Necesito que tomen este pedido con absoluta seriedad. Por favor, pásenme locales de Buenos Aires donde haya gatos”. La publicación se viralizó y recibió numerosas fotos, direcciones y recomendaciones. “Me di cuenta de que había interés y gente entusiasmada con el desafío”, recuerda. Un amigo incluso le comentó: “Amiga, si desaparecieras y fueras un espíritu en internet, serías esto”.

En torno al proyecto, la periodista cuenta que se formó una comunidad cuyo feedback acompaña el tono de los videos. “Se genera un ambiente sano tanto en el contenido como en los comentarios. Paso horas riéndome porque la gente es muy ingeniosa. Es humor y no va en contra de nadie”, asegura. Entre los mensajes que recibe, varios seguidores le confiesan que ver a los gatos en los videos les mejora el ánimo cuando están pasando por un mal día.

Respecto a la preparación para cada encuentro felino, las grabaciones conservan un grado de imprevisibilidad, ya que en general no conoce de antemano la personalidad ni el aspecto del “entrevistado”. Primero charla con los dueños o empleados para entender cómo es el gato y elaborar posibles situaciones para el video. “Voy investigando, nunca busco molestar al gato. Trato de medir para que no se vaya y se sienta cómodo”, explica. Si bien casi nunca se encuentra con gatos ariscos, cuando sucede, un “soborno” infalible y delicioso es el ofrecimiento de sobres de alimento.

Una de las experiencias más memorables para Papatino fue la visita a la Embajada de Francia en Argentina para entrevistar a César, el gato diplomático. Para esa grabación, la contactaron especialmente: “Había unas 15 personas alrededor mío. En esos contextos me siento más intimidada porque estoy haciendo tonterías; tengo que entrar en un modo más payaso para hablar con el gato”, recuerda.

Al final de cada entrevista, escribe en su Instagram: “Si sos un gato con oficio y querés que te entreviste, mandá a un humano a que me cuente en qué local puedo encontrarte”. Por el momento, las grabaciones se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Zona Norte, aunque Papatino planea ampliar el recorrido para incluir gatos con oficios de toda la provincia de Buenos Aires.