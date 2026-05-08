El fútbol argentino no tiene gol: los números que explican la peor marca entre las grandes ligas del mundo

El fútbol argentino se caracteriza –y con razón– por ser uno de los más competitivos del mundo, donde cualquiera puede vencer a cualquiera. Sin embargo, esta paridad tiene un aspecto menos atractivo: la escasez de goles y de situaciones de riesgo en los partidos. Además, el formato actual de los torneos no contribuye a potenciar el espectáculo.

El sistema de competencia vigente abre una posibilidad insólita: equipos como San Lorenzo, Racing, Huracán o Unión podrían consagrarse campeones habiendo ganado apenas cinco partidos en la fase regular, siempre que superen todas las instancias eliminatorias de los playoffs mediante tiros desde el punto penal. Aunque se trata de una hipótesis extrema, es reglamentariamente válida y refleja el contexto actual del fútbol local.

Los números confirman esta tendencia a los pocos festejos. Gabriel Ávalos (Independiente) y Jordy Caicedo (Huracán) lideran la tabla de goleadores con apenas 9 tantos en 16 jornadas, una cifra baja si se la compara con otros torneos internacionales.

Si bien las comparaciones entre ligas suelen ser injustas por los distintos contextos, es relevante señalar que, al analizar las principales ligas europeas –España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania– junto con el Brasileirao, la Liga Profesional argentina presenta el porcentaje más alto de equipos que no alcanzan un promedio de un gol por partido.

De los 30 clubes de la máxima categoría, 11 equipos (el 36%) no superan esa marca. Entre ellos se encuentran Newell’s (15 goles en 16 partidos), Atlético Tucumán (15), Barracas Central (15), San Lorenzo (14), Gimnasia de Mendoza (14), Sarmiento (13), Central Córdoba (11), Platense (10), Aldosivi (6), Deportivo Riestra (5) y Estudiantes de Río Cuarto (5). Además, ningún equipo alcanza un promedio de dos goles por encuentro; el más cercano es Independiente Rivadavia, con 29 goles en 16 encuentros.

En contraste, en la Premier League, considerada la mejor liga del mundo, solo el descendido Wolverhampton no alcanza el promedio de un gol por partido, con 25 goles en 35 fechas. Los otros 19 equipos superan cómodamente esa cifra. Por ejemplo, el Manchester City de Pep Guardiola registra más de dos goles por partido, con 69 tantos en 34 jornadas.

En la Bundesliga alemana, la dinámica goleadora es aún más destacada: de los 18 equipos, solo St. Pauli no llega al promedio de un gol por encuentro, con 27 goles en 32 partidos. Bayern Múnich (116), Borussia Dortmund (65), Bayer Leverkusen (66) y Stuttgart (66) superan ampliamente la media de dos tantos por partido.

En España, Getafe (28) y Real Oviedo (26) son los únicos equipos que no alcanzan el promedio de un gol por partido tras 34 jornadas disputadas. Con 20 participantes, representa un 10% del total.

En Italia, ese porcentaje asciende al 25%, y en Francia alcanza el 22%, ambos valores por debajo del 36% registrado en la Liga Profesional argentina.

En Brasil, donde se han disputado casi las mismas fechas que en Argentina, solo un equipo (el 5%) no logra el gol por partido promedio: Corinthians, con 10 goles en 14 encuentros.

Los octavos de final comenzarán este fin de semana con los estadios repletos, ya que la pasión argentina por el fútbol supera cualquier lógica estadística. Locales y visitantes estarán a la espera de un gol que los clasifique a la siguiente ronda, un festejo sencillo que refleja la realidad actual: en este contexto, los hinchas entienden que no pueden pedir mucho más.