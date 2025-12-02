El Frente Grande renovó sus autoridades nacionales: Mario Secco fue electo presidente y Sonia Mello vicepresidenta primera.

El Frente Grande Nacional celebró este sábado 29 de noviembre su Congreso Nacional en la ciudad de La Plata, un encuentro clave donde se debatió la situación política del país y se definió la nueva conducción partidaria de cara a los desafíos que atraviesa la Argentina.

Durante la jornada, los congresales de todo el país participaron de la votación interna que determinó las nuevas autoridades. Con una amplia mayoría, fue proclamado presidente Mario Secco, histórico referente del partido y actual intendente de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Su elección consolida un liderazgo con fuerte impronta territorial y militante.

A su vez, la provincia de Misiones obtuvo un reconocimiento destacado dentro de la estructura nacional: Sonia Mello fue electa Vicepresidenta Primera, subrayando el rol protagónico de la dirigencia misionera y el compromiso federal del Frente Grande. La elección de Mello fue celebrada por la delegación de Misiones, que destacó su trayectoria en políticas sociales, tierras y hábitat, así como su trabajo histórico en la construcción partidaria.

El Congreso estuvo atravesado por debates sobre la coyuntura nacional, la defensa de los derechos sociales y la necesidad de fortalecer la organización política frente al difícil contexto económico y social que atraviesa el país.

El cierre del encuentro tuvo un momento especial: la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien acompañó la proclamación de las nuevas autoridades y envió un mensaje de respaldo político, federal y militante. Su participación reafirmó la articulación del Frente Grande dentro del amplio espacio del campo nacional y popular.

Con nuevas autoridades y renovado impulso, el Frente Grande Nacional se prepara para encarar una nueva etapa de construcción política, territorial y programática en todo el país.