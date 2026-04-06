El fiscal quiere saber si Adorni hizo más viajes al exterior y si hubo una maniobra en la compra del departamento de Caballito

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso este lunes una nueva serie de medidas probatorias para esclarecer los movimientos financieros vinculados a las dos propiedades adquiridas por Manuel Adorni. Estas medidas también abarcan a su esposa, Bettina Angeletti. Asimismo, según informó Clarín, solicitó información adicional sobre sus viajes al exterior, incluyendo planes de vuelo, tickets y destinos finales.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito, delegada en la fiscalía por orden del juez Ariel Lijo, avanza esta semana con un enfoque en los movimientos económicos y los viajes internacionales.

La Dirección Nacional de Migraciones proporcionó al fiscal un listado con 15 a 19 viajes realizados por Adorni, según lo informado por este medio. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que el informe “no contiene toda la información necesaria, ya que faltan detalles sobre destinos finales de algunos tramos y otras especificaciones”. En ese listado también se incluyen viajes oficiales, motivo por el cual se requirió información complementaria.

Por ello, se solicitó a Migraciones una ampliación de los datos sobre los cruces migratorios, con el fin de reconstruir con mayor precisión los itinerarios y las modalidades de traslado.

La investigación continúa en desarrollo.