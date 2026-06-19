El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el expediente completo de la sucesión del padre de Manuel Adorni, mientras se investiga a su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. En este contexto, se comenzó a analizar si existe concordancia entre los valores declarados por el Jefe de Gabinete respecto a la herencia y la documentación oficial.

Tras la presentación de la declaración jurada rectificada y la correspondiente al período fiscal 2025, que registra un patrimonio de 944 millones de pesos, la justicia federal centra su atención en el análisis de la herencia recibida por Manuel Adorni, que en su última declaración patrimonial consignó un monto de 73 millones de pesos.

Un dato que ha llamado la atención es la variación en la declaración de la herencia: en la declaración del patrimonio 2024, Manuel Adorni consignó un valor de 10.211.200 pesos en el rubro herencia, al que un año después sumó poco más de 62 millones de pesos.

El equipo fiscal que investiga al funcionario libertario por presunto enriquecimiento ilícito comenzó a revisar el expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del Jefe de Gabinete, fallecido en 2002. Para avanzar en el análisis de las cifras declaradas en las últimas declaraciones rectificadas, Pollicita solicitó las principales medidas adoptadas y “toda referencia no reservada vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo y sucesión de Jorge Adorni”, dado que su par Guillermo Marijuan también tiene bajo la lupa el caso.

Las dudas respecto a la herencia declarada surgen del expediente sucesorio, que indica que Jorge Adorni falleció con una deuda de 23 mil dólares y un departamento hipotecado en La Plata. Se busca determinar cuándo se levantó la hipoteca y cómo fue declarado el valor del inmueble.

Además, Manuel Adorni declaró que encontró en la vivienda paterna 200 mil dólares, monto que posteriormente volcó a inversiones en bitcoins, las cuales, con el tiempo, le permitieron declarar una tenencia de 513 mil dólares.

El fiscal Pollicita analiza atentamente el expediente que posee su par de Comodoro Py, Guillermo Marijuan, quien investiga los bienes de Francisco Adorni. Uno de los interrogantes es si ambos hermanos declararon cifras coincidentes tras haber recibido la misma herencia. “¿Acaso el hermano del Jefe de Gabinete también encontró 200 mil dólares?”, planteó de manera retórica una fuente judicial.

En una entrevista con LN+, Manuel Adorni comentó: “Mi primer dinero, por así decirlo, lo hice cuando fallece mi papá en 2002, que el dinero que me encontré, el que nos encontramos con mi hermano en el departamento (de La Plata)”. Estos dichos buscan ser corroborados por Pollicita, considerando que el padre dejó un inmueble hipotecado y una deuda en dólares.

Parte de la documentación indica que el 1° de noviembre de 1996, Jorge Adorni obtuvo un préstamo de 22.500 dólares de Liliana Nora Brittannico y Esther Vecchiola de Brittannico. Según las acreedoras, sólo abonó las primeras nueve cuotas de intereses, quedando impagas las cuotas 10 y 11, así como la totalidad del capital.

En 2002, las prestamistas iniciaron una demanda judicial reclamando el pago de la deuda y la ejecución de la garantía hipotecaria. Ese mismo año, Jorge Adorni falleció y la Justicia civil reconoció la existencia de la deuda, disponiendo el embargo del departamento. Sin embargo, el último impulso procesal registrado por las acreedoras o sus representantes data del 22 de agosto de 2006, tras lo cual cesaron las reclamaciones.

Al justificar su patrimonio de 944 millones de pesos, Manuel Adorni declaró en el período fiscal anterior la tenencia de 513 mil dólares producto de la venta de activos, una inversión iniciada con los 200 mil dólares encontrados en la casa paterna. Esta cifra fue disminuyendo, y al finalizar el período fiscal 2024, declaró un saldo de 388.961,52 dólares, cifra que se redujo a 209.961 dólares en la última declaración jurada correspondiente al 31 de diciembre de 2025.

La fiscalía se interroga sobre el destino de esos dólares y la documentación que respalde su aplicación, considerando que el origen de esos fondos en moneda extranjera está vinculado a la herencia paterna, cuyo análisis acaba de iniciarse.