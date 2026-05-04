El fin de semana largo movilizó a más de 1 millón de personas que gastaron $235.008 millones

El fin de semana largo por el Día del Trabajador movilizó a 1.066.464 personas en todo el país, con un gasto total de 235.008 millones de pesos, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe destacó que este cuarto fin de semana largo del año presentó una desaceleración en la actividad turística, evidenciada en una menor cantidad de viajeros, estadías más cortas —dos días en promedio— y una reducción del gasto real. Predominaron las escapadas de cercanía.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros disminuyó un 8%, aunque cabe señalar que el año pasado el feriado tuvo una duración de cuatro días, lo que influye en la decisión de viajar. Asimismo, la estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025. Frente al mismo fin de semana largo de 2023, también de tres días, el crecimiento de turistas fue del 16%.

El gasto promedio diario por turista se ubicó en 110.181 pesos, con una caída real del 1,6% respecto al año anterior, reflejando un consumo más contenido y selectivo. Por su parte, el gasto total real en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras fue un 32,9% inferior al registrado en 2025.

CAME señaló que la principal característica del fin de semana fue una fuerte segmentación territorial de la demanda. El movimiento turístico no se distribuyó homogéneamente, sino que se concentró en destinos con eventos específicos, propuestas diferenciales o atractivos consolidados.

Los destinos tradicionales mantuvieron buena parte del flujo, aunque con niveles moderados en comparación con otros fines de semana largos. Ciudades como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú sostuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en infraestructura, conectividad y una oferta diversificada.

Además, destacaron destinos que impulsaron su demanda a partir de eventos concretos: Goya, por la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, que registraron altos niveles de ocupación y dinamismo durante el fin de semana.

También tuvieron mayor protagonismo destinos intermedios que captaron movimiento gracias a agendas locales, como San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires, así como Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba, impulsados por propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales de carácter local.

En lo que va del año, durante cuatro fines de semana largos viajaron 7.940.720 turistas, con un gasto total de 2.282.083 millones de pesos. Respecto a los primeros cuatro fines de semana largos de 2025, el volumen de turistas aumentó un 8,1%.

El informe también resaltó que Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los mayores flujos se concentraron entre jueves y viernes, con más de 34.000 pasajeros diarios.

Asimismo, el fin de semana largo marcó un nuevo récord en el uso de medios de pago digitales. Las promociones bancarias y los reintegros mediante aplicaciones como MODO, BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI fueron determinantes en la decisión de gasto, con descuentos del 20% en gastronomía y facilidades de pago de 6 a 12 cuotas sin interés en alojamientos y combustible.

De cara a la temporada invernal, desde CAME adelantaron que destinos de la Patagonia ya muestran señales alentadoras. Bariloche prevé un incremento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños, lo que consolida el peso del mercado internacional en los destinos de nieve y anticipa una buena performance para los próximos meses.