El fenómeno Bad Bunny no tiene techo: conquistó China y llegó al número 1

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a hacer historia. A días de ser el primer latino en llevarse el premio a álbum del año en los Grammy, se confirmó que también conquisto Asia, y encabeza la lista de lo más escuchado de Apple Music en China, con el tema Debí tirar más fotos.

La canción, que le da nombre a su último disco, alcanzó el puesto número uno en dicha plataforma tras su victoria en los Grammy, según datos de la plataforma, que reflejan la presencia del artista en el listado de más escuchados en el país asiático.

Esto sorprende especialmente porque, de acuerdo con lo datos recolectados por varios medios especializados, el consumo musical en China suele concentrarse en producciones en mandarín, en el K-pop y en lanzamientos de artistas estadounidenses y europeos. Pero nunca en canciones enteramente cantadas en español.

De acuerdo con los registros de la plataforma, la canción superó en el ranking a lanzamientos recientes de artistas internacionales y locales que habitualmente lideran las listas en China, lo que refleja la capacidad de Bad Bunny para situarse en mercados no hispanohablantes a través de plataformas digitales globales.

El puertorriqueño que llevó su sonido al mundo

El liderazgo de Bad Bunny en la lista de Apple Music en China se produce en un momento de alta visibilidad internacional del artista. El domingo 1 de febrero su álbum Debí tirar más fotos se alzó con el Grammy a álbum del año, convirtiéndose en el primer trabajo íntegramente en español en obtener ese galardón, además de sumar premios en categorías de música urbana y global.

En la ceremonia, el cantante aprovechó su discurso para lanzar críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, un reclamo que va en concordancia con el concepto del álbum.

Además, este domingo 8 de febrero, Bad Bunny será quien encabece el famoso show de medio tiempo del Super Bowl, convirtiéndose en el primer latino solista en hacerlo. Además, como ya adelantó, cantará sólo en español, sin invitados que aporten un momento de canciones en inglés.

Desde que esto se anunció, generó la reacción de sectores conservadores, que promovieron un concierto alternativo con artistas de country como «alternativa patriótica» al show del músico puertorriqueño, en un contexto de críticas del presidente Donald Trump y de figuras afines al movimiento conservador por el uso del español y el contenido político de sus intervenciones.

Corey Lewandowski, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró, como amenaza al cantante y sus fans, que los agentes del ICE estarían presentes en el Super Bowl, incluso durante la actuación de Bad Bunny, con la consigna de que “no hay refugio seguro” en eventos de esa magnitud «ni en ningún otro lugar”.

Sin embargo, a pesar de las presiones políticas, Bad Bunny se mostró más orgulloso y seguro que nunca de presentarse en el entretiempo del evento deportivo anual más importante de lo Estados Unidos.

«Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE», expresó anoche el intérprete al recibir el premio a mejor álbum de música urbana en los Grammy, reforzando su mensaje político en la noche más importante de la industria de la música, en la que varios artistas le pegaron al gobierno de Trump. Y, más tarde, sumó: «No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos».

Con esa bandera en alto y en el mejor momento de su carrera, se prepara para hacer historia este domingo en el Super Bowl. Le guste o no al gobierno de Trump.