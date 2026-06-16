El FBI reveló que frustró un ataque en la gala de UFC que hizo Trump en la Casa Blanca

El FBI informó este martes que logró frustrar un presunto ataque contra la gala de UFC organizada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El evento, denominado «UFC Freedom 250», generó gran expectativa y contó con un operativo de seguridad reforzado debido a la presencia de altas autoridades y figuras destacadas.

De acuerdo con fuentes de la investigación, agentes federales detectaron y desarticularon un complot que tenía como objetivo sabotear el combate antes de que se llevara a cabo. Este evento de alto perfil se desarrolló en el jardín sur de la Casa Blanca como parte del fin de semana del cumpleaños número 80 del presidente Trump.

Aunque las autoridades reservaron gran parte de los detalles operativos, fuentes consultadas por ABC News indicaron que cinco personas fueron arrestadas en relación con la amenaza y permanecían bajo custodia hasta la mañana del martes.

En su cuenta de X, el director del FBI, Kash Patel, señaló: «El 10 de junio, el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden tomaron conocimiento de una amenaza potencial contra el evento UFC América 250 en Washington, D.C., que involucraba a individuos fuera de la Región de la Capital Nacional. Gracias a la acción rápida de este FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación multiestatal, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los supuestos planes de ataques fueron detenidos en seco».

Patel destacó que, aunque el resultado fue un ejemplo del mejor trabajo de investigación, este tipo de operaciones no eran algo fuera de lo común para el equipo de fuerzas del orden, ya que están preparados para detectar, responder y llevar ante la justicia a quienes amenacen la vida de los ciudadanos estadounidenses, especialmente en grandes concentraciones como la histórica pelea de UFC 250.

Asimismo, agradeció a los agentes y colaboradores, e informó que el trabajo continúa. «Seguiremos actualizando al público según lo permitido y alentamos a cualquier estadounidense a reportar cualquier actividad sospechosa», añadió.

Según informó el medio estadounidense Fox News, cuya nota fue compartida en redes por Kash Patel, el plan consistía en utilizar drones cargados con explosivos para atacar edificios cercanos al evento, forzar una evacuación masiva y redirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente posicionados.

Además, indicaron que uno de los sospechosos declaró a los investigadores que el objetivo era atacar a las «élites capitalistas», a los «multimillonarios» y a los políticos que reciben donaciones del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC).