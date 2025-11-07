«Él es como una hermana mayor», la insólita frase de Wanda Nara sobre su relación con Maxi López

Wanda Nara y Maxi López pasaron cinco años casados y hace doce que están separados, pero este 2025 los encuentra a ambos en un buen momento de su relación.

El ex futbolista volvió a instalarse en la Argentina para participar de Masterchef Celebrity (Telefe), el reality de cocina que conduce su ex mujer, y eso, más el conflicto legal de ella con Mauro Icardi, volvió a unirlos.

Ayer, ambos dieron una entrevista juntos en Ferné con Grego (Telefe) en la que hablaron de todo y confesaron anécdotas inéditas del tiempo que estuvieron juntos.

Sin embargo, la mediática sorprendió al definir cómo es hoy su vínculo con el padre de sus tres hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto, y ese recorte de la nota se viralizó rápidamente.

La secuencia comenzó cuando Wanda relató: «Nos llevamos tan bien que el otro día en el cumpleaños de Isabella, él obviamente estaba invitado porque es parte de la familia, le pregunté si me cuidaba a los chicos porque yo quería dormir una siesta».

«Después bajé toda despeluchada y Maxi me dice ‘¿Vos te acabás de encamar, mientras yo te estoy cuidando los nenes?’», contó riéndose Wanda, que actualmente está en pareja con Martín Migueles.

Enseguida, el ex River aclaró: «Ahora tenemos esa amistad», mientras que Wanda definió su vínculo con una insólita frase: «Él es como una hermana mayor para mí, Zaira es la menor y ahora tengo una mayor que me cubre, que me ayuda».

«Ahora le damos una mano, espero que vuelvan esos favores», lanzó López un claro reclamo a su ex esposa y madre de tres de sus hijos.

En ese momento, el conductor Grego Rosselló les aseguró que los divertidos cruces que ambos tienen en el reality de cocina son los más esperados por el público.

Respecto a cómo surgen, la conductora reveló que son completamente espontáneos: «Es todo natural, la gente lo ama a Maxi, él era delantero de River, está acostumbrado en la Argentina a romperla, pero Masterchef es diferente porque te lleva a otro público».

Wanda Nara reveló cómo le dijo a Maxi López que estaba con Mauro Icardi

En esa misma entrevista, la conductora de Masterchef Celebrity abrió su corazón y contó cómo fue la conversación que tuvo con su ex marido a la hora de confesarle que se había enamorado de su amigo.

«Muchos dicen si fue una ‘icardiada’ o ‘no icardiada’, pero él fue el primero que se enteró de toda la situación, yo levanté el teléfono, hablé con él, le planteé la situación y el porqué, y bueno, después lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, lo de las casas, las no casas, mil cosas, pero yo siempre fui clara con él y sincera», recordó Wanda.

Acto seguido, Nara celebró que Maxi haya podido rearmar su vida, luego de separarse de ella: «Y la verdad que hoy estoy recontenta por su mujer y sus hijos».

«Yo acompaño a los tuyos también, comemos juntos porque hoy la felicidad pasa por otro lado», agregó López.

Cabe recordar que el ex futbolista está en pareja hace once años con la modelo sueca Daniela Christiansson, tienen una hija pequeña llamada Elle y están esperando su segundo hijo, que nacerá antes de fin de año.