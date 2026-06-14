El emotivo video que grabó Viru, la viuda del Indio Solari: les agradeció a cuatro políticos por el velatorio y dijo que «a la rebeldía no se renuncia»

Virginia Mones Ruiz, conocida como «Viru» y viuda de Carlos Alberto «El Indio» Solari, difundió un emotivo video a una semana del fallecimiento de su esposo, uno de los artistas más emblemáticos del país, cuya despedida multitudinaria se realizó el último fin de semana en Avellaneda.

En el video, grabado desde un sillón individual, Viru expresó su agradecimiento en nombre propio y de su hijo Bruno hacia quienes los acompañaron en estos momentos difíciles, destacando especialmente la colaboración de cuatro referentes políticos: el diputado Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el senador nacional Eduardo «Wado» De Pedro y el diputado provincial Facundo Tignanelli.

“Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a quienes queremos agradecer”, comenzó Viru. Entre los primeros mencionados estuvieron Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, “quienes nos acompañaron en ese primer espantoso momento”. También destacó a JJ y Marcelo, grandes amigos de Solari que siempre lo apoyaron.

Asimismo, agradeció a los abogados Gustavo Triemstra y Federico González Ghione “que nos respaldaron todo el tiempo”, mostrando una evidente emoción durante su mensaje.

Dirigiéndose al público del Indio Solari, Viru parafraseó al cantante al pedir que se cuide el “estado de ánimo” y afirmó: “A la rebeldía no se renuncia”.

La viuda también resaltó la implicación de distintos funcionarios en la organización del funeral, que comenzó el sábado anterior y se extendió hasta la madrugada del lunes en el polideportivo Gatica de Villa Domínico, espacio cedido por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. “Máximo, Facu, Joaco (colaborador de Máximo), Wado, a quienes les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal”, reconoció.

No dejó de mencionar el apoyo familiar y musical: “A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos. A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”.

Asimismo, valoró la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Avellaneda y de otros municipios bonaerenses que facilitaron el ingreso al polideportivo Gatica. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús… ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días y la complicación que significó para ellos”, subrayó.

Finalmente, se dirigió directamente a los seguidores de Solari, conmovida: “A ustedes, su querido público, que nunca dudó en brindar respaldo, comportamiento y amor, hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”.

Parte de esta frase remite a palabras del propio Indio Solari en 1985, durante el programa Sub terráqueos de Buenos Aires, emitido por ATC: “Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo porque las ratas se ríen de nosotros”. Viru concluyó el mensaje apelando a ese legado: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”.

En la parte final del video, una placa muestra agradecimientos especiales a personas no mencionadas en la lectura. Destacan los intendentes Pablo Descalzo, de Ituzaingó —partido donde se encuentra Parque Leloir— y Jorge Ferraresi, de Avellaneda, quien facilitó el polideportivo que funcionó como capilla ardiente.

Asimismo, aparecen Cristian García, el contador Hugo Masoli, la neuróloga especialista en Parkinson Anabel Chade y el equipo del neurocientífico Facundo Manes. También se mencionan el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff. En la lista figuran además Emmanuel Santalla, senador provincial de La Cámpora, y cuatro personas encargadas de las vallas de seguridad.