El emotivo reencuentro de Cris Morena con Benja Rojas y Felipe Colombo, en la previa de los shows de Erreway

A un mes de la trágica muerte de Mila Yankelevich en un accidente de barcos en Miami, Cris Morena regresó a la Argentina y recibió la cálida visita de Felipe Colombo y Benjamín Rojas.

Faltando solo un día para que los artistas se vuelvan a subir al escenario junto a Camila Bordonaba como parte de su gira con Erreway, decidieron encontrarse con la productora, quien había pasado un tiempo en la ciudad estadounidense duelando a su nieta junto a su hijo Tomás.

En la tarde soleada de este martes, apenas unos días después de su cumpleaños número 69, Cris recibió la visita de Felipe y Benjamín, quienes compartieron distintas fotos del encuentro en sus redes sociales.

“Lindo encuentro. Lindas charlas”, escribieron, antes de publicar un video en el que se los ve a los tres juntos.

El mismo fue grabado para promocionar la seguidilla de ocho shows que la banda que se formó en la serie Rebelde Way prepara para realizar en el Movistar Arena a partir de este viernes 29 de agosto.

El emotivo reencuentro de Cris Morena con Benjamín Rojas y Felipe Colombo. Foto: Instagram

“Falta muy poquito para llegar a Buenos Aires. Estamos a punto de hacer historia, ocho Movistar Arena. Pero estamos seguros que hay una persona que los va a invitar mejor que nadie”, dijeron los actores, antes de presentar a Cris.

“¡Pero por supuesto que sí! ¡Aquí estoy! Hola a todos, ¿ocho dijeron? Quien dice ocho dice nueve, diez, veinte… Estos Erreway son capaces de hacer cualquier cantidad de Movistar Arena. Por favor los esperamos, en el octavo Movistar Arena y todos lo que sigan”, lanzó Morena, dejando abierta la posibilidad de que se agreguen nuevos shows.

Después de recorrer 10 países y vender más de 300.000 tickets en su gira internacional, y a más de 20 años del éxito que generaron como parte de Rebelde Way, la banda se reencontrará con su público argentino a partir de este viernes.

Luisana Lopilato podría sumarse a la gira de Rebelde Way

Tal como informaron, los ocho shows contarán con invitados especiales y muchas sorpresas, lo que alimentó los rumores de que Luisana Lopilato podría sumarse a alguna de las funciones.

Cabe recordar que, hace unos meses, Cris Morena habló con Clarín y sembró la duda de si volveremos a ver a Mía Colucci, el papel que interpretó Luisana Lopilato, para completar el cuarteto. Es que la actriz, que vive en Canadá junto a su esposo, Michael Bublé, había asegurado que no podría sumarse a la gira debido a sus compromisos laborales de este 2025, que incluyen el rodaje de tres proyectos.

“Creo que por ahí tenemos una sorpresa de una cuarta que aparece de golpe, porque está con mucho trabajo, pero los ama”, reveló.

Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benja Rojas, en el regreso de Erreway.

Erreway World Tour 2025 – Juntos Otra Vez viene de hacer 20 conciertos en 10 países: Grecia, Italia, España, Chipre, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay; y terminará con República Dominicana y Paraguay tras sus presentaciones en Argentina.

El regreso de Erreway significó no solo un reencuentro nostálgico para los fans que consiguieron en la tira que comenzó en el año 2002, sino que también acumuló seguidores de una nueva generación de adolescentes por el reestreno de la serie en plataformas de algunos países.

El repertorio abarca clásicos como “Bonita demás”, “Será porque te quiero”, “Sweet baby”, “Que se siente” y “Memoria”, entre otros temas que marcaron a toda una generación, así como también nuevas canciones.