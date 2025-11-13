El emotivo posteo con el que Nico Furtado se despidió de Jorge Lorenzo

Este miércoles por la noche, los fanáticos de El Marginal recibieron una triste noticia: murió Jorge Lorenzo, a los 66 años. La información fue confirmada a través de las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores, que se encargó de extender un comunicado oficial dándole una sentida despedida al hombre que le dio vida a el cruel y sádico Capece, guardiacárcel y secuaz del director de la cárcel que interpretaba Gerardo Romano en la reconocida serie de Sebastián Ortega.

Pocas minutos después, empezaron a publicarse los emotivos mensajes de sus colegas y amigos. Entre ellos, uno de los más conmovedores fue el de Nicolás Furtado, protagonista de la ficción, quien compartió un sentido posteo en sus redes para despedir al actor, uruguayo como él, con quien compartió largas jornadas de grabación.

“Que en paz descanses, Jorge querido”, escribió el intérprete de Diosito en una historia de Instagram, junto a una foto de Lorenzo. El mensaje, sencillo pero cargado de afecto, emocionó a los fans de la serie y no tardó en generar repercusiones.

Y es que, tras el posteo de Furtado, muchos recordaron las escenas memorables que compartieron ambos actores en El Marginal, donde Capece -el personaje de Lorenzo- era uno de los encargados de controlar la prisión de San Onofre y de hacerle la vida imposible a los reclusos.

Jorge Lorenzo. Nico Furtado se despidió de su colega en Instagram.

Cabe destacar que Lorenzo trabajó en numerosas producciones tanto en la pantalla chica como en el escenario teatral. Su carrera comenzó en los años ochenta y lo llevó a participar en ficciones como Soy Gitano, Son amores, 099 Central, El hombre de tu vida, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío y, más recientemente, El marginal, donde alcanzó gran popularidad.

Posteriormente, en el mismo universo creado por Ortega, se sumó a En el barro, el spin-off de la serie carcelaria, que se dispuso a cambiar de aires y explorar el mundo del penal de mujeres.

Asimismo, el cine tuvo a Lorenzo en un ir y venir de roles en películas como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales. También participo en cortometrajes -Animal, El púgil, El fin del deseo y ¿De qué sirvió?, entre otros proyectos-.

Murió el actor Jorge Lorenzo, a los 66 años.

El adiós a un querido actor

Desde la cuenta oficial de la Asociación Argentina de Actores despidieron a Jorge con un mensaje cargado de respeto: «Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento», escribieron en sus canales oficiales.

Además del reconocimiento de Furtado, otras figuras del espectáculo expresaron su pesar. Carlos Portaluppi, quien interpretó a “Morcilla” en El Marginal subió una foto junto con Lorenzo a su Instagram y escribió: “Qué tristeza tu partida. Buen viaje, Jorge querido”.

La despedida de Carlos Portaluppi a Jorge Lorenzo.

En la misma línea, Gerardo Romano, que trabajó con Jorge en En el barro y El marginal compartió en las redes sociales una escena que ambos compartieron hace unos cuantos meses atrás. “Compañero querido…”, expresó, junto con un emoji de un corazón roto.

Gerardo Romano también le dedicó un mensaje a Jorge Lorenzo en redes sociales.