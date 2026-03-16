El embajador en Estados Unidos comparó la Argentina Week con una fiesta: «Es difícil explicarle a alguien que no está lo que pasó ahí»

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, realizó un balance del Argentina Week 2026, el evento que el Gobierno nacional organizó en Nueva York para atraer inversiones, y consideró que «se cumplieron los objetivos», que eran «mostrar a la Argentina como un país invertible y atractivo».

«Hemos tenido 410 inversores de altísimo nivel participando, hay inversiones ya anunciadas por más de 17 mil millones de dólares», especificó el embajador en diálogo con Radio Mitre y destacó que el evento habilitó espacios de conversación entre sectores público y privado «para empezar a implementar estas inversiones».

Pero luego, para definir el evento, hizo una llamativa comparación. «Es como una fiesta, es difícil explicarle a alguien que no está lo que pasó ahí», explicó Oxenford.

Durante la entrevista, el embajador fue consultado respecto de la locación que se eligió para realizar el evento, debido a que en las fotos que se conocieron de la semana se vio principalmente a funcionarios nacionales reunidos con gobernadores argentinos.

Sin embargo, Oxenford aseguró que «la mitad de los participantes fueron americanos y otros argentinos que no viven en Argentina».

«Hubo una sensación en algunos momentos de que había más argentinos que extranjeros. Cuando ves los ingresos, es más o menos 50/50», afirmó.

En ese sentido, marcó que «muchos de los americanos que participaban viven en Nueva York, elegían un panel durante el día y iban al que les interesaba. Después volvían a trabajar a la oficina. Mientras que el argentino que había viajado 14 horas para estar, se pasaba todo el día ahí».

«Es muy malintencionado decir que esto se podría haber hecho en otro lugar, porque si ese es el caso se hubiera hecho antes. Fue extraordinario», indicó.

Asimismo, destacó que viajaron al Argentina Week gobernadores de distintos espacios políticos. «Fue muy impresionante, inédito. Demuestra esta alianza entre sector privado más sector público, alineados por el futuro de Argentina».

«Muestra que una Argentina nueva es posible», sostuvo el embajador y señaló que con el evento se lograron tres cosas: establecer «un puente entre inversores, una vidriera al mundo y una plataforma de diálogo público-privado de alto nivel».

Respecto de la breve presencia de Javier Milei durante la Argentina Week y su ausencia en las reuniones con gobernadores y empresarios, Oxenford consideró que «el Presidente hizo un esfuerzo enorme porque tenía que ir a la asunción de Kast», flamante presidente de Chile, quien tomó el cargo el miércoles pasado.

«No se reunió con inversores ni gobernadores porque tenía que ir al aeropuerto. Salió literalmente corriendo», dijo el diplomático sobre Milei.