El embajador de Chile en la Argentina confirmó nueve heridos, uno de ellos grave, por la barbarie de Independiente vs la U. de Chile: «Entró al quirófano»

Pese a que la barbarie que recorrió el mundo ocurrió en Avellaneda, la primera palabra oficial de un funcionario llegó entrada la madrugada de este jueves y correspondió al embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, quien confirmó el saldo de nueve heridos, uno de ellos de la Universidad de Chile en estado grave y operado de urgencia en el hospital Fiorito de Avellaneda, después de los graves incidentes con los fanáticos de Independiente, en medio de la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la radio chilena ‘Bio Bio’, calificó a los hechos como “muy condenables” y “muy graves”, mientras que detalló que el equipo consular chileno se movilizó de inmediato con la cónsul general y el agregado de Carabineros en el estadio para seguir la situación y coordinar con las autoridades locales.

El embajador afirmó que la información con la que contaba hasta el momento de su salida al aire indicaba “heridos de ambos lados» de los protagonistas de los incidentes más graves, en el inicio del segundo tiempo y que derivaron en la cancelación del encuentro por parte de la Conmebol.

«Hay heridos con arma blanca y hay uno de los heridos chilenos que está grave. Entró al quirófano“, precisó Viera-Gallo en su relato, del que después se supo que tiene 32 años.

Una vez que salieron del estadio, según informó la Policía de la Ciudad, «se requisaron todos los micros que volvieron del estadio de Independiente a Puerto Madero». «Estos simpatizantes son los que se hospedaron en hoteles de la Ciudad y se juntaron allí para ir todos juntos al partido. La División de perros K9 revisó los micros, mientras que los policías identificaron a cada uno de los 400 hinchas con sus fotos y respectivas cédulas. No se encontraron armas blancas, ni drogas ni tampoco bengalas», indicó.

“El contacto permanente lo tiene en forma directa nuestro agregado de Carabineros con ellos y eso se tiene antes del partido, durante el partido y ahora”, afirmó Viera-Gallo sobre cómo se prepara el operativo de seguridad, que encapsuló a los hinchas en Puerto Madero, en la Capital Federal, antes de recorrer los pocos kilómetros que los separan hasta Avellaneda cerca de la hora del encuentro.

Gabriel Boric, el presidente de Chile, contra la Conmebol

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barrabravas durante el partido en Avellaneda y tildó de «irresponsable» a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En un breve mensaje difundido a través de redes sociales, reveló que la Cancillería chilena está trabajando para garantizar el regreso seguro tanto a los futbolistas como a los hinchas de la ‘U’, y denunció el problema que supone, en general, la presencia de estas barras radicales en el fútbol.

«Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables», señaló Boric.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.

«Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior», agregó.

«Le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas», recalcó Boric en un segundo mensaje en su cuenta oficial.